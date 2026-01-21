Exhiben seis poemas inéditos del italiano Mario Luzi

Este es el tema de la exposición "En el viaje de Mario...

Los álbumes de recortes de Luzi del Gabinetto Vieusseux", que también revela la existencia de un corpus de más de 30 escritos inéditos, seis de los cuales son poemas que se exhiben por primera vez en esta exposición, abierta desde hoy hasta el 27 de febrero en el Archivo Contemporáneo Bonsanti del Gabinetto Vieusseux.

La exposición pretende ilustrar cómo Mario Luzi trabajaba en sus cuadernos.

El descubrimiento fue realizado por Riccardo Sturaro, estudiante de doctorado en filología y literatura italianas en la Universidad para Extranjeros de Perugia, quien llevó a cabo una investigación de tres años sobre los manuscritos de Luzi, que constituye la base de la exposición.

Los seis poemas autógrafos expuestos surgieron de los cuadernos de Luzi y, según se explicó, nunca antes se habían publicado. Se incluirán, junto con todo el corpus de obras inéditas, en una publicación que verá la luz el próximo año.

En la primera parte de la exposición, los curadores —Simone Magherini, Riccardo Sturaro y Stefano Verdino— se preguntan cómo nace un poema y realizan el recorrido creativo de Luzi desde los primeros borradores hasta la publicación de sus colecciones.

"Es un proceso largo y tortuoso - explican- que implica numerosos borradores y variaciones, en una búsqueda constante del resultado final".

Pero los manuscritos de Luzi no solo nos hablan del Luzi escritor; también dan cuenta del hombre, abierto al mundo, que conserva trazos de las preguntas, pasiones e ideales que lo inspiraron.

La exposición también presenta páginas que dan testimonio del amor de Luzi por el arte, su intensa espiritualidad, su compromiso cívico con la justicia y la paz, y algunas de sus amistades y simpatías, como la del cantante Fabrizio De André.

La exposición se acompaña de una serie de retratos del poeta, una selección de libros de Luzi dedicados a amigos intelectuales como Carlo Betocchi, Vasco Pratolini y Ottone Rosai, y su máquina de escribir Olivetti.

Riccardo Nencini, presidente de los Vieusseux, recordó a Luzi.

"Hablamos a menudo de la Toscana y su historia durante mi presidencia del Consejo Regional. En la Festa della Toscana, dedicó un magnífico poema contra la pena de muerte, 'Ab inferis'. Será nuestro protagonista en Testo, un merecido homenaje a este gran poeta", detalló.

El hijo del poeta, Gianni Luzi, expresó su "satisfacción por ver obras de la colección que la Región donó al Vieusseux, que también desempeñó un excelente trabajo de digitalización".

"Me complace que haya obras de la otra colección que pertenecía al Consejo Regional. Todo este material se está valorando y no ha muerto", agregó.

Para la Consejera Regional de Cultura, Cristina Manetti, "los papeles, cuadernos y diarios conservados en el Gabinetto Vieusseux transmiten no solo el rigor y la complejidad de la obra poética de Mario Luzi, sino también la profunda conexión entre su escritura, su vida y su compromiso cívico".

Por su parte, el consejero de cultura de Florencia, Giovanni Bettarini, afirmó que "descubrir el taller de Luzi, a partir del precioso hallazgo de seis poemas inéditos, significa rendir homenaje a su talla literaria y ofrecer una oportunidad única de entrar en el laboratorio creativo de un poeta que vivió Florencia como una presencia constante". (ANSA).