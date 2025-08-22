Exhuman 5 cuerpos de fosas poco profundas en Kenia cerca de sitio de culto apocalíptico

KILIFI, Kenia (AP) — Cinco cuerpos fueron exhumados de fosas poco profundas en la costa de Kenia, en un sitio cercano a donde hace dos años se recuperaron más de 400 cuerpos de seguidores de una secta apocalíptica.

El patólogo gubernamental, doctor Richard Njoroge, afirmó el jueves que también se recuperaron 10 partes de cuerpos humanos, esparcidas en matorrales cercanos en el área de Kwa Binzaro en el condado Kilifi, a unos dos kilómetros (1,5 millas) del sitio de la secta Shakahola, y que la exhumación continuará el viernes.

Las tareas de exhumación, encabezadas por detectives de homicidios, expertos forenses y patólogos, también revelaron 27 fosas comunes sospechosas, lo que genera temores de que más cuerpos estén enterrados en el área, al tiempo que comienzan las investigaciones sobre la causa de la muerte.

En 2023, más de 400 cadáveres fueron exhumados de tumbas poco profundas en el área de Shakahola del condado Kilifi, donde el pastor Paul Mackenzie instruyó a sus seguidores a morir de hambre para "encontrarse con Jesús". Fue arrestado y acusado de asesinato, y está bajo custodia a la espera de juicio.

Once personas, que se cree que son exseguidores de Mackenzie, han sido arrestadas en relación con el nuevo descubrimiento de restos, pero aún no han sido acusadas.

Organizaciones religiosas, incluidas algunas megaiglesias, han sido investigadas anteriormente en Kenia por prácticas sospechosas de tipo sectario, como prohibir a los seguidores buscar tratamiento médico y continuar con la educación.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.