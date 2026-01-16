Exiliados iraníes en Europa protestan contra la represión del gobierno a manifestantes

BERLÍN (AP) — De pie, en un camión de plataforma abierta que avanzaba por Berlín, Anahita Safarnejad se dirigió a la multitud de manifestantes iraníes que marchaban detrás de ella y tomó el micrófono.

“¡No más dictadura en Irán, los mulás deben irse!” gritó. Cientos de voces repitieron su consigna con el mismo sentido de urgencia y desesperación.

En toda Europa, miles de iraníes exiliados han salido a las calles para expresar su ira contra el gobierno de la República Islámica, que ha reprimido las protestas en su país, presuntamente matando a miles de personas.

Las mujeres han asumido un papel destacado en la organización de las protestas en el extranjero, alzando sus voces contra el gobierno teocrático que las discrimina.

Pero más allá de la ira, también existe un sentimiento de miedo y parálisis. El gobierno iraní ha suspendido el acceso a internet y ha limitado las llamadas telefónicas durante días, haciendo casi imposible que los iraníes en la diáspora sepan si sus familias en casa están a salvo.

Safarnejad, de 34 años, huyó de Irán hace siete años. Llegó a Berlín para estudiar teatro, pero ahora trabaja en un bar cuando no asiste a una de las protestas casi diarias en la capital alemana.

Crece la desesperación a medida que se corta el contacto con Irán

Desde finales de diciembre, cuando estallaron las manifestaciones en Irán, Safarnejad ha vivido en dos realidades diferentes que son casi imposibles de combinar, señaló. La vida relajada y moderna de su nueva ciudad contrasta fuertemente con las sangrientas protestas en Irán que ha seguido cada minuto que no tiene que trabajar, pegada a su teléfono para recibir las últimas actualizaciones.

Inicialmente, estaba casi eufórica de que el levantamiento actual finalmente llevaría libertad a Irán y que podría regresar a casa, pero su sentido de esperanza se ha convertido en horror.

Safarnejad no ha hablado con su hermano, también manifestante, desde que se cortaron las comunicaciones con su país. Ha revisado videos en las redes sociales que muestran montones de cadáveres para ver si él está entre los cuerpos.

“Estoy desesperada y no sé cómo seguir adelante”, dijo, con lágrimas rodando por sus mejillas, mientras hablaba con The Associated Press durante la protesta realizada el miércoles en Berlín.

“No puedo desconectarme realmente. Tampoco puedo dejar de leer las noticias”, añadió, con la voz quebrada. “Porque espero todo el tiempo que el internet esté disponible para poder obtener algunas respuestas de mi familia”.

El horror de la joven es compartido por muchos de los más de 300.000 iraníes que viven en Alemania, una de las comunidades de exiliados más grandes de Europa y similar en número a las de Francia y Gran Bretaña. Muchos de ellos todavía tienen lazos familiares con su tierra natal, incluso si se fueron hace décadas.

Hallar consuelo con otros exiliados es importante

El café y librería persa de Mehregan Maroufi en Berlín se ha convertido en un lugar de consuelo para que los iraníes compartan su dolor sin muchas palabras, porque saben que todos viven la misma pesadilla.

Maroufi, hija del fallecido autor iraní Abbas Maroufi, recibe a los iraníes y a todos los demás en el Café Hedayat, donde sirve té persa con dulces como pastel de chocolate cubierto con agracejo. Presta oído a cualquiera que necesite desahogar sus preocupaciones.

“Para algunos, las emociones todavía son demasiado intensas y fuertes, por así decirlo, y es imposible hablar”, dice la mujer de 44 años, añadiendo que ella también tuvo que obligarse a sí misma a abrir el café algunas mañanas porque las violentas imágenes que llegan de Irán le quitan toda su energía.

“Pero al menos aquí puedes encontrar compatriotas. Puedes hablar un poco, y eso ayuda”, dijo.

Afirma que ha estado escuchando y aprendiendo de las convicciones que sus compatriotas iraníes expresan cuando hablan de sus sueños de un Irán después del Líder Supremo, el ayatolá Ali Jamenei que, debido al levantamiento, ahora parece más cercano que nunca.

Sueños de un futuro Irán

Aunque la mayoría en la diáspora está de acuerdo en que la teocracia debe ser derrocada, las ideas de cómo debería ser un nuevo Irán varían ampliamente.

Adeleh Tavakoli, de 62 años, se unió a una manifestación frente al Parlamento británico en Londres a principios de esta semana. No ha regresado a Irán en 17 años, pero ha pasado décadas protestando desde lejos contra la República Islámica.

Sin embargo, con la reciente ola de protestas, espera que el príncipe heredero exiliado de Irán, Reza Pahlavi, hijo del sha derrocado por la Revolución Islámica en 1979, regrese al poder. Si lo hace, dijo, tiene su maleta lista y está preparada para tomar el primer vuelo.

“Durante 47 años, nuestro país ha estado capturado por un régimen terrorista”, dijo. “Hemos sido la voz de Irán. Todo lo que queremos es nuestra libertad y deshacernos de esta horrible dictadura”.

Para Maral Salmassi, quien llegó a Alemania de niña en la década de 1980, la historia explica los llamados de los iraníes exiliados para que Pahlavi lidere el país.

“Como iraní, como alguien que proviene de esta cultura y conoce su cultura e historia, solo puedo decir que hemos tenido reyes y reinas durante miles de años. Es nuestra cultura”, dijo Salmassi. Es presidenta y fundadora del grupo de analistas Instituto Zera en Berlín, que estudia la democracia, la radicalización y el extremismo.

Añadió que los iraníes conforman un país multiétnico y “para reunirlos a todos nuevamente, necesitamos una monarquía constitucional que, simbólica y tradicionalmente, represente nuestra identidad y nos reúna a todos... y luego un parlamento democrático y federal donde todos estén representados por igual”.

Sin embargo, Pahlavi no convence a todos. Maryam Nejatipur, de 32 años, quien también se unió a la protesta del miércoles en Berlín, piensa que su país debería evitar un culto a la personalidad.

“No necesitamos algo como Jamenei de nuevo. No necesitamos a una sola persona” que gobierne, dijo, mientras quemaba un retrato del ayatolá y usaba las llamas para encender un cigarrillo, un acto que se ha convertido en un símbolo de la resistencia iraní.

Safarnejad, quien lideró la reciente protesta en Berlín, está de acuerdo.

“No pertenezco a la izquierda, no soy liberal, no soy monárquica”, enfatizó. “Estuve allí por los derechos de las mujeres, estoy a favor de los derechos humanos, estoy a favor de la libertad”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.