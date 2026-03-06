Exiliados venezolanos comienzan a solicitar acogerse a amnistía, dice jefe del Parlamento

El jefe del Parlamento en Venezuela anunció el jueves que políticos exiliados del país han solicitado acogerse a la amnistía general, aprobada hace dos semanas.

La histórica ley fue impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura del depuesto Nicolás Maduro capturado en una incursión militar estadounidense el 3 de enero.

La amnistía abarca 13 hechos específicos de 27 años de chavismo. No es automática, debe ser tramitada ante un tribunal por la persona afectada o por un apoderado para los que no estén en el país.

"Hemos recibido por parte de políticos o políticas venezolanas (...) o ciudadanos venezolanos y ciudadanas venezolanas que viven en el extranjero, solicitudes de que sean atendidos sus casos a través de la ley de amnistía", dijo el diputado Jorge Rodríguez.

"Hemos recibido solicitudes de personas que tuvieron una connotada participación en eventos de suma peligrosidad", añadió sin precisar nombres. "No queremos personalizar (...) Ustedes saben quiénes son".

Decenas de dirigentes opositores pasaron al exilio en los últimos años, desde Leopoldo López, en España desde 2020, hasta el exparlamentario Juan Guaidó, jefe de un fracasado gobierno paralelo, ambos solicitados por la justicia.

Lo mismo con el rival de Maduro en su cuestionada reelección en 2024, Edmundo González Urrutia, en exilio en España tras reivindicar su victoria en esos comicios. Las autoridades también abrieron investigaciones penales contra la principal líder opositora María Corina Machado, que pasó más de un año en la clandestinidad y huyó del país para recibir el premio Nobel de la Paz.

Ninguno de estos actores ha informado hasta ahora que se acogió a la amnistía.

Jorge Rodríguez indicó también que actualmente 7.365 personas están en libertad plena gracias a dicha ley.