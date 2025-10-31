Existe una gran incertidumbre sobre las perspectivas de inflación, según Rehn, del BCE
COPENHAGUE, 31 oct (Reuters) -
Olli Rehn, responsable de política monetaria del Banco Central Europeo, afirmó el viernes que la decisión de mantener los tipos de interés el jueves estaba justificada y que existe una gran incertidumbre sobre las perspectivas de inflación para los próximos años.
El BCE el jueves su tipo de interés oficial en el 2% por tercera vez consecutiva, sin dar pistas sobre futuros movimientos, mientras disfruta de un raro periodo de baja inflación y crecimiento estable, incluso frente a las turbulencias comerciales. (Información de Anna Ringstrom; edición de Stine Jacobsen; edición en español de María Bayarri Cárdenas)
