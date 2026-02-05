Existencias de cobre LME suben en EE. UU. y Asia a medida que cargamentos se desvían a sus almacenes

Por Tom Daly

LONDRES, 5 feb (Reuters) - Las existencias de cobre disponibles en la Bolsa de Metales de Londres (LME) han alcanzado un máximo de 11 meses, ya que la bolsa se ha convertido en el lugar de referencia para los operadores que buscan almacenar metal en Estados Unidos y Asia.

La cantidad de cobre disponible —o bajo garantía— en los almacenes de la LME ascendió el miércoles a 160.625 toneladas métricas, un máximo desde finales de febrero del año pasado, tras más de 20.000 toneladas de entregas en Nueva Orleans y Baltimore durante las últimas tres semanas, así como entradas similares en Corea del Sur y Taiwán.

El año pasado se enviaron grandes volúmenes de cobre a Estados Unidos ante la posibilidad de que se apliquen aranceles a las importaciones, y los precios más altos en la bolsa Comex de Estados Unidos atrajeron el metal de la LME.

Sin embargo, recientemente, el arbitraje —o diferencia de precios— entre ambos se ha invertido.

El del cobre en Comex "se cotiza ahora con un descuento respecto a la LME, por lo que esta última atrae naturalmente las entradas al ser la ubicación premium", dijo Alastair Munro, estratega senior de metales básicos de la correduría Marex.

El contrato de cobre de Comex para el mes más cercano se cotiza actualmente a unos 60 dólares por tonelada por debajo del precio de la LME, según datos de LSEG. Mientras tanto, también se ha abierto el arbitraje para enviar metal desde la Bolsa de Futuros de Shanghái a la LME.

Dos fuentes del sector informan de consultas de operadores con cargamentos en el agua que buscan depositar su metal en los almacenes de la LME en Estados Unidos, ya que la entrega en Comex, su destino original, ya no es rentable.

"Están luchando por conseguir espacio", dijo una fuente, que no quiso ser identificada porque no estaba autorizada a hablar con los medios de comunicación.

Las existencias de cobre de la LME en Nueva Orleans han pasado de cero el 15 de enero a 16.975 toneladas el 4 de febrero, la cifra más alta desde abril de 2024. Y 4.625 toneladas han llegado a Baltimore , la mayor cantidad desde agosto de 2022.

Esto significa que hay 21.600 toneladas de cobre en los almacenes de la LME en Estados Unidos, lo que representa el 13,4% del cobre disponible en la LME.

En Asia, alrededor de 15.000 toneladas de cobre han entrado esta semana en los almacenes de la LME en Taiwán y en Gwangyang y Busan , en Corea del Sur.

Munro dijo que podría tratarse de cobre procedente de África, ya que las compras de los consumidores finales en China, el principal consumidor de metales, se han detenido antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar a finales de este mes. (Reportaje de Tom Daly; edición de Pratima Desai y Alexander Smith. Editado en español por Natalia Ramos)