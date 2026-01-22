Existencias de crudo y combustible de EEUU aumentan en la última semana: EIA

HOUSTON/DENVER, 22 ene (Reuters) - Los inventarios estadounidenses de crudo, gasolina y destilados subieron la semana pasada, informó el jueves la Administración de Información de Energía (EIA, por su sigla en inglés)

* Las existencias de crudo crecieron en 3,6 millones de barriles, a 426 millones de barriles, en la semana finalizada el 16 de enero, según la EIA, frente a las expectativas de los analistas consultados en un sondeo de Reuters de un alza de 1,13 millones de barriles

* Los inventarios de crudo en el centro de distribución de Cushing, Oklahoma, se incrementaron en 1,48 millones de barriles durante la semana, según la EIA

* La producción de crudo en las refinerías se redujo en 354.000 barriles por día, según la EIA, mientras que los índices de utilización cayeron 2 puntos porcentuales en la semana, al 93,3%

* Las existencias de gasolina sumaron 6 millones de barriles en la semana, a 257 millones de barriles, según la EIA, en comparación con las expectativas de los analistas en una encuesta de Reuters de un aumento de 1,71 millones de barriles

* Los inventarios de destilados, que incluyen el diésel y combustible para calefacción, crecieron 3,35 millones de barriles, a 132,6 millones de barriles, frente a las expectativas de una caída de 162.000 barriles, según los datos de la EIA

* Las importaciones netas de crudo estadounidense cayeron la semana pasada en 27.000 barriles diarios, según la EIA (Georgina McCartney en Houston y Liz Hampton en Denver; Editado en Español por Ricardo Figueroa)