Existencias de crudo y gasolina en EEUU suben, las de destilados caen: EIA

HOUSTON, 3 dic - Las existencias de crudo y gasolina en Estados Unidos aumentaron, mientras que las de destilados cayeron la semana pasada, informó el miércoles la Administración de Información de Energía.

Los inventarios de crudo aumentaron en 574.000 barriles hasta los 427,5 millones de barriles en la semana finalizada el 28 de noviembre, según la EIA, lo que se compara con las expectativas de los analistas, que esperaban una reducción de 821.000 barriles, de acuerdo a una encuesta de Reuters.

Las existencias de crudo en el centro de distribución de Cushing, Oklahoma, disminuyeron en 457.000 barriles durante la semana, según la EIA, que agregó que el consumo de crudo en las refinerías aumentó en 433.000 barriles por día durante la semana.

Las tasas de utilización de las refinerías aumentaron 1,8 puntos porcentuales en la semana.

Las reservas de gasolina en Estados Unidos aumentaron en 4,52 millones de barriles en la semana a 214,42 millones de barriles, según la EIA, frente a las expectativas de los analistas en una encuesta de Reuters de un aumento de 1,5 millones de barriles.

Las existencias de destilados, que incluyen diésel y combustible para calefacción, cayeron en 293.000 barriles en la semana a 114,3 millones de barriles, frente a las expectativas de un aumento de 0,7 millones de barriles.

Las importaciones netas de crudo de EEUU bajaron 470.000 bpd hasta los 2,37 millones de bpd. (Reporte de Georgina McCartney en Houston y Shariq Khan en Nueva York. Editado en español por Javier Leira)