Éxito histórico para la argelina Nemour y más oro para Yulo en la gimnasia de París-2024

La argelina Kaylia Nemour conquistó un oro histórico en barras asimétricas este domingo, la primera medalla olímpica para África en gimnasia artística, mientras que el filipino Carlos Yulo aumentó su brillante paso por París-2024 sumando otro triunfo inédito en salto.

Con un gran ejercicio, Nemour, de 17 años, se impuso a la china Qiu Qiyuan, plata, y a la estadounidense Sunisa Lee, bronce, en la única final femenina a la que la estrella Simone Biles y la brasileña Rebeca Andrade no habían logrado clasificarse.

La gimnasta argelina, nacida en Francia, ya había liderado las clasificaciones y no falló cuando llegó su turno de competir, ovacionada por el Arena Bercy, donde entre otros se encontraban los actores Ryan Gosling y Eva Mendes.

"Era mi gran sueño, años de trabajo duro, de detalles. Es un honor haber podido ganar esta medalla, la primera para mí y para Argelia", celebró después.

Nemour, de orígenes argelinos, cambió de país tras un desencuentro con la Federación francesa por la forma de tratar un problema óseo que le obligó a operarse de las rodillas. Su antigua federación expresó sus reservas para su regreso a la competición, dando inicio a un conflicto que acabaría con su decisión de cambiar de país para poder competir.

"Es una locura, es un honor tener esta medalla después de todo lo que ha pasado, es un alivio", celebró Nemour, que aterrizó de su soberbio ejercicio de barras sin poder contener las lágrimas.

- El renacer de Lee -

La única duda entonces era cuál sería el color de su medalla, que dependía del paso de la última en competir, la multimedallista Sunisa Lee. Siempre sólida, la estadounidense, que llegaba a esta final con el oro conseguido por equipos y su bronce en el concurso individual, acabaría repitiendo el tercer puesto que ya había conseguido en Tokio-2020 en este mismo aparato.

Tras superar unos graves problemas de riñón en este ciclo olímpico, que llegaron a poner en peligro su carrera, la gimnasta de 21 años suma así su tercera medalla en París-2024. Un balance que podría aumentar si el lunes consigue subir al podio en la final de viga de equilibrio, para la que también está clasificada.

"Significa mucho para mí", valoró Lee sobre su nueva medalla. "Las chicas y yo pasamos por mucho. Que todo el mundo vea al equipo [de Estados Unidos] hacerlo tan bien es absolutamente increíble", agregó.

- Sin dormir -

También sumó otra tarde para el recuerdo el filipino Carlos Yulo, que tras darle la víspera la primera medalla de la historia a la gimnasia de su país, con su oro en suelo, volvió a trepar a la cima del podio, ahora en salto.

"No me esperaba una medalla. Fue como un bonus para mí. Es una locura porque anoche no pude dormir. Estaba súper emocionado por la medalla de oro (en suelo)", confesó feliz el gimnasta de 24 años.

La otra final de la tarde, la de anillas, no tuvo, sin embargo, sorpresa y se la acabó llevando el chino Liu Yang, que revalidó su triunfo en Tokio hace tres años.

La gimnasia artística se despedirá el lunes de París-2024 con las últimas cuatro decisiones: las masculinas de barras paralelas y barra fija, y las de viga de equilibrio y suelo femeninas, en las que Simone Biles tratará de añadir dos nuevos oros a los tres que ya se colgó en estos Juegos.

Rs/ma

AFP