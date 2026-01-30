Exitosa restauración, renace una reproducción de la "Virgen del Velo" de Rafael

El lienzo, que data de finales del siglo XVI, representa a la Virgen adorando al Niño, mientras el infante San Juan Bautista contempla la escena.

"Esta restauración no solo devuelve a la obra su belleza original, sino que reafirma el papel de la universidad como espacio de protección, investigación y valorización del patrimonio cultural, capaz de generar conocimiento y compartirlo con la comunidad", comentó el rector Massimo Midiri.

Según explicó Michelangelo Gruttadauria, presidente de Patrimonio de UniPa, la acción marca un momento de excelencia en el proyecto de valorización del patrimonio histórico y artístico de la universidad con la Superintendencia de Patrimonio Cultural y Ambiental de Palermo.

"La restauración, que también fue objeto de una tesis de grado, fue mucho más que una intervención conservadora, sino una verdadera excavación de material histórico y pictórico", apuntó Gruttadauria.

Los análisis técnicos y el estudio de los materiales han planteado interrogantes sobre el origen de la obra. Palermo, a finales del siglo XVI, estaba cautivada por el fervor rafaelita, lo que hace plausible que fuera ejecutada localmente por una escuela de copistas de la capital siciliana.

Por otro lado, algunos elementos pictóricos —como el uso de un preciado pigmento para el cielo, probablemente el smaltino— parecen remontarse a otros lugares, concretamente a la región del Véneto. Incluso el lienzo original de Rafael sigue siendo desconocido.

Se desconocen su mecenas y su ubicación. Las copias de la pintura original de Rafael la han mantenido viva. Se conocen catorce, ahora quince, en todo el mundo, y se distinguen entre réplicas fieles del modelo del siglo XVI y versiones que introducen variaciones iconográficas.

El lienzo de la Universidad de Palermo se encuentra entre los mejores ejemplos de estas últimas, lo que confirma su condición de obra de gran calidad pictórica.

La "Virgen del Velo" original (también conocida como "Madonna de Loreto"), pintada por Rafael hacia 1509-1510, es una célebre obra al óleo sobre tabla (120x90 cm) que muestra a María levantando un velo para revelar al Niño Jesús dormido, con San Juan Bautista niño observando.

Originalmente fue pintada para Santa Maria del Popolo en Roma, pero hoy se conserva en el Museo Condé de Chantilly, Francia. (ANSA).