Exjefa de los CDC de EEUU dice que Kennedy planea cambiar el calendario de vacunas infantiles

Por Ahmed Aboulenein

WASHINGTON, 17 sep (Reuters) -

La exdirectora de los CDC de Estados Unidos, Susan Monarez, dijo el miércoles ante un panel del Senado que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., le dijo dos días antes de su despido en agosto que el calendario de vacunación infantil cambiaría en septiembre.

Kennedy le pidió que se comprometiera a aprobar los cambios antes de revisar las pruebas científicas, dijo Monarez.

Kennedy también pidió la aprobación general de las recomendaciones de la junta asesora sobre vacunas de la agencia y le exigió que buscara la aprobación de su propio personal para sus decisiones políticas y de personal antes de despedirla finalmente, dijo Monarez.

Monarez, que dirigió los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) durante 29 días, fue despedida el 27 de agosto tras enfrentarse a Kennedy por la política de vacunas. Según les dijo a los senadores, Kennedy le dijo que había hablado varias veces con la Casa Blanca para que la destituyeran.

Microbióloga e inmunóloga que ha trabajado en varias agencias gubernamentales desde 2006, Monarez fue confirmada como directora de los CDC el 30 de julio, la primera que necesitó la aprobación del Senado.

Ahora se encuentra en el centro de un debate sobre el futuro de la política de vacunación de Estados Unidos, en el que Kennedy ha presionado para reducir el uso de vacunas y expertos en salud pública y médicos estadounidenses han pedido su dimisión, afirmando que sus políticas perjudicarán a los estadounidenses.

Algunos republicanos también han expresado su preocupación por las políticas propuestas por Kennedy para disminuir el acceso a las vacunas, entre ellos el senador Bill Cassidy, presidente de la Comisión de Sanidad, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, que invitó a Monarez a la audiencia.

El miércoles, Cassidy dijo en su discurso de apertura que el país necesita una ciencia imparcial, libre de política y basada en pruebas.

