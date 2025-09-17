Exjefa de los CDC testifica que RFK Jr. la despidió por negarse a respaldar nuevas normas

WASHINGTON (AP) — La exdirectora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Susan Monarez testificó ante los senadores el miércoles que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., la despidió después de que ella se negara a respaldar recomendaciones sobre vacunas sin revisar la evidencia científica.

Monarez fue destituida solo 29 días después de asumir el cargo, debido a un desacuerdo con su jefe sobre las políticas de vacunas.

El senador republicano Bill Cassidy, quien preside el poderoso comité de salud ante el cual Monarez está compareciendo, expresó escepticismo sobre las explicaciones que Kennedy ha dado sobre su despido. Elogió cuidadosamente al presidente Donald Trump por su compromiso de promover la salud entre los estadounidenses, pero dejó claro que estaba desconcertado por la destitución de Monarez. Señaló que los senadores acababan de aprobar la confirmación de Monarez con Kennedy elogiando sus "credenciales científicas intachables".

"¿Qué pasó?", declaró Cassidy. "¿Fallamos? ¿Hubo algo que debimos haber hecho de manera diferente?".

Monarez declaró en su testimonio que Kennedy le dio un ultimátum: "Preaprobar" nuevas recomendaciones de vacunas de un panel asesor del CDC —que Kennedy ha llenado con algunos expertos que dudan de la seguridad de las vacunas— o ser despedida. Se espera que ese panel vote sobre nuevas recomendaciones de vacunas más tarde esta semana. También exigió que Monarez despidiera a altos funcionarios de carrera del CDC sin causa, dijo ella.

"Él dijo que si no estaba dispuesta a hacer ambas cosas, debería renunciar. Respondí que no podía preaprobar recomendaciones sin revisar la evidencia, y que no tenía base para despedir", indicó Monarez a los senadores. "Él dijo que ya había hablado con la Casa Blanca varias veces".

La audiencia del Senado se centrará en el impacto que la turbulencia en la principal agencia de salud pública del país, que es responsable de hacer recomendaciones de vacunas al público, tendrá en la salud de los niños. También servirá, sin duda, como una oportunidad para que Monarez y la exjefa médica Debra Houry, quien también estaba testificando ante el comité, respondan a una serie de afirmaciones controvertidas de Kennedy sobre sus últimos días en la agencia.

Kennedy ha negado las acusaciones de Monarez de que ordenó recomendaciones de vacunas "aprobadas sin más". Ha dicho que Monarez le confesó que ella es "poco confiable", una afirmación que Monarez ha negado a través de su abogado. Sin embargo, reconoció durante una tensa audiencia en el Senado a principios de este mes que le ordenó a Monarez despedir a varios altos funcionarios del CDC.

La audiencia se lleva a cabo justo un día antes de que el panel de vacunas comience su sesión de dos días en Atlanta para discutir las inoculaciones contra el COVID-19, la hepatitis B y la varicela.

No está claro cómo podría votar el panel sobre las recomendaciones, aunque los miembros han expresado dudas sobre si las vacunas contra la hepatitis B administradas a recién nacidos son necesarias y han sugerido que las recomendaciones sobre el Covid-19 deberían ser más restringidas.

El director del CDC debe respaldar esas recomendaciones antes de que se vuelvan oficiales. El subsecretario de Salud y Servicios Humanos, Jim O’Neill, quien ahora se desempeña como director interino del CDC, será responsable de eso.

Se espera que Monarez y Houry enfrenten preguntas tensas de los republicanos sobre las recomendaciones de vacunas del CDC y las políticas sobre el Covid-19. Mientras tanto, es probable que los demócratas busquen más información sobre el enfoque de Kennedy hacia las vacunas.

La audiencia del comité de salud será supervisada por el senador republicano Bill Cassidy de Luisiana, un médico que emitió un voto clave para la confirmación de Kennedy. Ha expresado preocupación por "acusaciones serias" en el CDC y ha pedido supervisión, sin culpar a Kennedy.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Mike Stobbe en Nueva York y Lauran Neergaard en Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.