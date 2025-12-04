Exjefa de política exterior de la UE renuncia como líder de instituto tras investigación

BRUSELAS (AP) — La exjefa de política exterior de la Unión Europea renunció el jueves a su cargo como directora de un prestigioso instituto de estudios europeos tras verse involucrada en una investigación por fraude.

Federica Mogherini anunció en un comunicado que dejaba su puesto como Rectora del Colegio de Europa, con sede en la ciudad belga de Brujas, y directora de la Academia Diplomática de la Unión Europea.

Mogherini no dio razones para su renuncia, diciendo únicamente que lo hacía "en línea con el máximo rigor y equidad con los que siempre he desempeñado mis funciones".

"Estoy orgullosa de lo que hemos logrado juntos, y estoy profundamente agradecida por la confianza, estima y apoyo que los estudiantes, el profesorado, el personal y los exalumnos del Colegio y la Academia me han mostrado y me están mostrando", expresó.

Mogherini fue detenida para ser interrogada el martes después de que las autoridades en Bélgica allanaran las oficinas del servicio diplomático de la UE en Bruselas y el colegio en Brujas.

Mogherini, un miembro senior del personal del colegio y un alto funcionario de la Comisión Europea fueron interrogados por la Policía Judicial Federal de Bélgica y luego liberados, ya que no se les consideró un riesgo de fuga, informó la Fiscalía Europea.

"Las acusaciones se refieren a fraude en la contratación y corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional", señaló la fiscalía.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.