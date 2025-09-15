Exjefe policial mexicano detenido en Paraguay rechaza juicio abreviado para su extradición

El mexicano Hernán Bermúdez Requena, un exjefe de policía estatal acusado de narcotráfico en su país, se negó a someterse a un juicio abreviado para su extradición, informaron fuentes judiciales de Paraguay el lunes.

Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad del estado mexicano de Tabasco, fue capturado en un barrio en las afueras de Asunción el sábado y fue alojado en la sede central de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Es acusado de ser jefe de la banda criminal La Barredora, ligada al poderoso cártel Jalisco Nueva Generación.

"Se negó al procedimiento abreviado de la extradición. Quiere pelear jurídicamente", dijo este lunes en conferencia de prensa el jefe antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid.

Tras la negativa, el proceso normal de extradición es de 60 días. A Bermúdez se le requiere por supuesta asociación delictuosa, extorsión, secuestro exprés, entre otros delitos, según la fiscalía.

Bermúdez "se somete al procedimiento ordinario con lo cual solicitaremos que el Estado requirente remita todos los antecedentes pertinentes que sustentan el presente pedido de extradición", dijo su abogado en Paraguay, Iván Rodríguez.

También conocido como alias "Comandante H" o "El Abuelo", es considerado un importante objetivo de la policía antidrogas de México.

"Hay ciertos elementos que nos hacen suponer que él (Bermúdez) pretendía instalar una red criminal acá en Paraguay", dijo el jefe antidrogas Rachid a periodistas.

"Su vivienda (en Paraguay) era una especie de refugio porque según información a la que pudimos acceder, él también estaba con algunos conflictos con otros líderes de la estructura criminal del cártel Nueva Generación", señaló el funcionario.

Según las autoridades paraguayas, "El Abuelo" residía en una vivienda alquilada por su esposa.

hro/cjc