Exjefe policial neozelandés condenado a detención domiciliaria por pedofilia

La justicia neozelandesa condenó el miércoles a nueve meses de arresto domiciliar al ex subjefe de la policía, Jevon McSkimming, quien se declaró culpable de posesión de material de explotación sexual infantil y zoofilia.

El ex oficial, quien hasta hace un año era el número dos de la policía de Nueva Zelanda, fue detenido e imputado en junio por ocho cargos de posesión de material de contenido reprehensible.

El hombre de 52 años aceptó en noviembre tres cargos, incluyendo posesión de material de explotación sexual infantil y zoofílico almacenados en sus dispositivos de trabajo.

El juez Tim Black pronunció el miércoles en Wellington la sentencia de nueve meses de detención domiciliaria. Determinó también que McSkimming no deberá registrarse como delincuente sexual.

El juez adoptó como punto de partida una sentencia de prisión de tres años, pero otorgó deducciones debido a que McSkimming se declaró culpable, mostró arrepentimiento e hizo intentos de rehabilitación.

Indicó además que es una persona de bajo riesgo para la comunidad.

La abogada de McSkimming, Letizea Ord, afirmó que su cliente está profundamente avergonzado de sus acciones.

McSkimming fue suspendido de su cargo con salario completo en diciembre de 2024, cuando se abrió una investigación de su conducta.

Permaneció con licencia durante seis meses hasta que renunció a su cargo en mayo.

En noviembre, el comisario policial de Nueva Zelanda, Richard Chambers, calificó el caso como "vergonzoso".

"El resultado demuestra que todos los policías, sin importar su rango, deben acatar las leyes que nos rigen a todos", afirmó Chambers.