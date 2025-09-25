Exjefes de Fed y Tesoro piden a Corte Suprema que no permita a Trump despedir a gobernadora Cook

Por Dan Burns

25 sep (Reuters) - Un grupo de 18 exautoridades de la Reserva Federal, secretarios del Tesoro y otros altos funcionarios económicos de Estados Unidos instaron el jueves a la Corte Suprema a rechazar el intento del presidente Donald Trump de despedir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook.

El grupo incluye a los tres últimos presidentes de la Fed -Janet Yellen, Ben Bernanke y Alan Greenspan-, así como a los exsecretarios del Tesoro Henry Paulson, Lawrence Summers, Jacob Lew, Timothy Geithner y Robert Rubin.

En un escrito presentado ante la Suprema, argumentaron que dejar que el presidente republicano destituya a Cook mientras está en curso su desafío legal a la acción de Trump amenazaría la independencia del banco central y erosionaría la confianza pública en él.

Por el momento, tanto una juez de distrito como una corte de apelaciones -por una votación de 2-1- han rechazado los planes de Trump.

El Gobierno de Trump pidió el 18 de septiembre al máximo órgano judicial estadounidense que le permita seguir adelante con el despido de Cook, designada por su predecesor demócrata, Joe Biden, en una medida sin precedentes desde la fundación de la Fed en 1913.

El Departamento de Justicia pidió a la Suprema que levante la orden de la juez federal de distrito Jia Cobb que bloqueó temporalmente la medida del mandatario.

En el amicus -o "amigo del tribunal"-, el grupo escribió que "el equilibrio de los factores equitativos, y en particular la consideración de los daños potenciales para el público, pesa fuertemente a favor de denegar la solicitud de suspensión porque la destitución prematura de un gobernador socavaría la confianza del público en la independencia de la Reserva Federal".

"El riesgo de dañar la reputación de independencia de la Reserva Federal -y el consiguiente daño a la economía- justifica sobradamente mantener el statu quo al dejar a la gobernadora Cook en su puesto mientras se resuelve la legalidad de su destitución", añadieron. (Editado en español por Carlos Serrano)