Exjefes de las FARC reciben sentencia máxima por miles de secuestros en Colombia

Los miembros de la cúpula de la extinta guerrilla FARC recibieron este martes la máxima sentencia por 21.000 secuestros en Colombia, y deberán pagar con ocho años de trabajos y otras penas alternativas a la cárcel, según un fallo del tribunal surgido del acuerdo de paz.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que siete exjefes rebeldes, entre ellos su último comandante conocido como Timochenko, tendrán restricciones a la movilidad y obligación de realizar actividades para dignificar a las víctimas, de acuerdo con lo estipulado en el pacto de 2016 que llevó a su desarme y transformación en partido político.

Los miembros del llamado Secretariado son culpables "en calidad de autores de responsabilidad por los crímenes de guerra, de tortura, tratos crueles", dijo un magistrado ante la prensa en Bogotá en ausencia de los excomandantes rebeldes, que habían aceptado su responsabilidad en estos hechos, una de las heridas más profundas para Colombia en más de medio siglo de conflicto.

