Por Steve Keating

MIAMI, 19 mar (Reuters) - Konstantin Koltsov, exjugador profesional bielorruso de hockey sobre hielo y novio de la tenista Aryna Sabalenka, murió en un "aparente suicidio", informó el martes el departamento de policía de Miami-Dade, añadiendo que no había pruebas de juego sucio.

La policía dijo en un comunicado enviado a Reuters que había respondido a una llamada el lunes en un complejo turístico de la ciudad ubicada en el estado de Florida sobre informes de un hombre saltando desde un balcón.

"Aproximadamente a las 12:39 a.m., la Policía de Bal Harbour y los Bomberos fueron enviados al St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Avenue, en referencia a un hombre que saltó desde un balcón", informó.

"El Departamento de Policía de Miami-Dade, Oficina de Homicidios, respondió y se ha hecho cargo de la investigación del aparente suicidio del Sr. Konstantin Koltsov", indicó. No se sospecha un crimen", agregó.

El exdelantero, que tenía 42 años, participó con Bielorrusia en los Juegos Olímpicos de 2002 y 2010 y pasó partes de tres temporadas con los Pittsburg Penguins de la Liga Nacional de Hockey (NHL) entre 2003 y 2006.

El equipo de Pittsburg confirmó la muerte de Koltsov y ofreció el pésame del equipo en la red social X. "Los Penguins extienden sus más profundas condolencias a la familia y amigos del exdelantero de los Penguins Konstantin Koltsov", dijo el conjunto de la NHL.

"El nativo de Bielorrusia fue la elección de primera ronda de los Penguins en 1999 y estuvo con el equipo de 2003 a 2006 jugando 144 partidos de la NHL. Konstantin fue compañero de equipo tanto de Sidney Crosby como de Mario Lemieux durante la temporada 2005-06", añadió.

Sabalenka practica

La también bielorrusa Sabalenka, número dos del mundo y campeona del Abierto de Australia, se encuentra en Miami para participar en un torneo de la WTA.

La jugadora de 25 años no se ha retirado hasta ahora del Abierto de Miami y fue vista en las pistas de entrenamiento del Hard Rock Stadium el martes, con publicaciones en múltiples plataformas de medios mostrándola trabajando duro bajo el sol de Florida.

Con un bye (pase directo) en primera ronda, tendrá tiempo para decidir si juega o no en Miami, ya que su partido inaugural no está previsto hasta el jueves o el viernes. Si no se retira, se enfrentará a la rumana Simona Halep, que regresa tras una sanción por dopaje, o a la española Paula Badosa.

Sabalenka y Koltsov fueron vinculados por primera vez en junio de 2021, según la revista People. Ella ha publicado con frecuencia fotos de ellos juntos en su cuenta de Instagram y mensajes como "Te amo @koltsov2021", mientras que él también aplaudió a la tenista cuando ganó en enero su segundo título consecutivo del Abierto de Australia.