Exjugador de MLB Yasiel Puig es declarado culpable de obstrucción y mentir a autoridades federales

LOS ÁNGELES (AP) — Un jurado ha declarado culpable al ex jardinero cubano de las Grandes Ligas Yasiel Puig de obstrucción a la justicia y de mentir a funcionarios federales que investigaban una operación de apuestas ilegales, informó el viernes la Oficina del Fiscal de Estados Unidos

El veredicto llegó tras un juicio de varias semanas que incluyó testimonios de funcionarios de las Grandes Ligas de Béisbol y de Donny Kadokawa, un entrenador de béisbol de Hawái a través del cual Puig realizaba apuestas. Ahora, Puig enfrenta una posible pena de hasta 20 años en una prisión federal

Inicialmente, Puig se declaró culpable de un cargo de delito grave por mentir a agentes federales que investigaban una operación de apuestas ilegales. Reconoció en un acuerdo de culpabilidad de agosto de 2022 que acumuló más de US$280.000 en pérdidas durante unos meses en 2019 al apostar en partidos de tenis, fútbol americano y baloncesto a través de un tercero que trabajaba para una operación de apuestas ilegales dirigida por Wayne Nix, un exjugador de béisbol de ligas menores

Nix se declaró culpable en 2022 de conspiración para operar un negocio de apuestas ilegales y de presentar una declaración de impuestos falsa. Aún está esperando su sentencia

Las autoridades dijeron que Puig realizó al menos 900 apuestas a través de sitios web de apuestas controlados por Nix y a través de un hombre que trabajaba para Nix

Los fiscales dijeron que durante una entrevista en enero de 2022 con investigadores federales, negó conocer la naturaleza de sus apuestas, con quién apostaba y las circunstancias de pago de sus deudas de juego

Pero cambió su postura meses después, anunciando que cambiaría su declaración a no culpable debido a "nuevas pruebas significativas", según un comunicado de sus abogados en Los Ángeles

"Quiero limpiar mi nombre", dijo Puig en el comunicado. "Nunca debí haber aceptado declararme culpable de un crimen que no cometí"

El gobierno argumentó que intencionalmente engañó a los investigadores federales. Presentaron en la corte grabaciones de audio de Puig hablando en inglés y llevaron testigos expertos para testificar sobre las habilidades cognitivas de Puig, informó el New York Times

Sus abogados dijeron que Puig, quien tiene una educación de tercer grado, tenía problemas de salud mental no tratados y no contaba con su propio intérprete ni con asesoría legal criminal durante la entrevista con los investigadores federales donde supuestamente mintió

El exabogado de Puig, Steven Gebelin, testificó que durante la entrevista de enero de 2022, Puig intentó ser útil al responder las preguntas de los investigadores y el intérprete tuvo dificultades con el dialecto del español de Puig, según el New York Times

Puig bateó para .277 con 132 jonrones y 415 carreras impulsadas durante siete temporadas en las Grandes Ligas, las primeras seis con los Dodgers, donde obtuvo una selección al Juego de Estrellas en 2014

El locutor de los Dodgers, Vin Scully, llamó a Puig el "caballo salvaje" por sus travesuras en el campo y su talento a una edad temprana, uniéndose a la MLB a los 22 años, un año después de escapar de su país natal, Cuba

Jugó para los Rojos de Cincinnati y los Indios de Cleveland en 2019 antes de convertirse en agente libre. Luego jugó en la Liga Mexicana y el año pasado firmó un contrato de un año por un millón con los Kiwoom Heroes de Corea del Sur

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes