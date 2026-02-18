Exjugadores cargan contra Prestianni por supuesto insulto racista a Vinícius

Varios exjugadores cargaron contra el supuesto insulto racista del jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni contra Vinícius, el martes en la ida de los play-off de Champions disputado en Lisboa, que el Real Madrid se llevó por 1-0, gracias al gol del brasileño.

En el Estadio da Luz de Lisboa, después de una celebración con bailes, gestos a la afición y cruces de palabras con jugadores del Benfica, el atacante brasileño corrió hacia el árbitro François Letexier alegando haber sido llamado "mono" por Prestianni.

El colegiado activó el protocolo antirracismo y detuvo el encuentro durante varios minutos, para luego reanudarlo sin sanciones disciplinarias.

El exatacante del FC Barcelona y actualmente comentarista deportivo, Thierry Henry, arremetió duramente contra Prestianni, que habría proferido unas palabras racistas contra Vinícius tapándose la boca con la elástica, aunque el jugador niega esas acusaciones.

"Puedo entender por lo que está pasando Vinícius. Eso me pasó muchísimas veces en la cancha. Lo comenté muchísimas veces después de los partidos. También me han acusado de buscar excusas después de los partidos cuando me pasó. A veces, te sientes solo, porque será tu palabra contra la suya", afirmó Henry en la CBS Sport.

"Veamos lo valiente que es (Prestianni). ¿Por qué te tapas la nariz y la boca?", dijo el también exjugador del Arsenal.

"La reacción de Vinicius me dice que algo anda mal. Todavía no sabemos qué se dijo. Vinicius puede contarnos su versión, y Prestianni, estoy seguro, no nos dirá lo que dijo realmente, porque vi en un momento a Kylian Mbappé confrontarlo y él dijo: 'No dije nada'", explicó Henry.

Otro antiguo futbolista que vistió la camiseta del Real Madrid, el neerlandés Clarence Seedorf también salió a la palestra.

"Creo que el hecho de que Vini esté pasando por muchos años una mala situación en España no se puede ocultar", dijo en alusión a las numerosas denuncias por haber recibido insultos de aficionados en algunos estadios españoles.

Otro neerlandés, que también militó en las filas blancas, Wesley Sneijder, habló de una situación que ya es una mancha negra en el fútbol continental.

"Prestianni debería ser un hombre y no taparse la boca al decirle eso a Vinícius. Si lo vas a decir, al menos dilo sin taparte la boca. ¡Es un escándalo que la gente todavía siga llamando 'mono' a los negros!", exclamó Sneijder en la cadena neerlandsa Ziggo Sport.

Y añadió: "¡Prestianni tiene compañeros negros!¿En qué estarán pensando?".

El Benfica rechazó este miércoles la versión de los jugadores del Real Madrid y mostró su apoyo al futbolista argentino.

"Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado", señaló el club lisboeta en un mensaje en su cuenta oficial.

rsc