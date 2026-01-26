Exministra británica de Interior se pasa al partido antiinmigración Reform UK

Suella Braverman, diputada del Partido Conservador y exministra británica de Interior, que defiende una línea dura en materia de inmigración, anunció el lunes que se une al partido de extrema derecha Reform UK, que encabeza los sondeos en Reino Unido.

La exministra de Interior, que ocupó el cargo entre septiembre de 2022 y noviembre de 2023, es la cuarta figura política en abandonar a los conservadores desde enero.

"La inmigración está fuera de control, nuestros servicios públicos están de rodillas, la gente no se siente segura" en Reino Unido, declaró la exministra el lunes al unirse al líder de Reform UK, Nigel Farage, en una rueda de prensa en Londres.

Suella Braverman, de 45 años, es hija de dos inmigrantes de origen indio que llegaron a Reino Unido en los años sesenta.

La exministra señaló que desde ahora se sentará en los escaños de Reform UK, pese a ser elegida con el Partido Conservador en su circunscripción de Fareham and Waterlooville (sureste de Inglaterra).

Los conservadores fueron barridos por los laboristas en las elecciones legislativas de julio de 2024, y la formación actualmente dirigida por Kemi Badenoch no ha dejado de caer en las encuestas desde entonces.

Reform UK, por su parte, ha experimentado un ascenso fulgurante, liderando durante los últimos meses las intenciones de voto para las próximas elecciones legislativas, previstas para 2029.

Suella Braverman defendió que Reino Unido abandone el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para poder expulsar a inmigrantes irregulares a Ruanda, un proyecto del Partido Conservador que fue enterrado con la llegada al poder de los laboristas.