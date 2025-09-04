Exministro boliviano Arturo Murillo llega a su país deportado de EEUU y es detenido

El exministro boliviano Arturo Murillo fue deportado desde Estados Unidos, tras cumplir una sentencia por un caso de lavado de dinero y a su llegada a Santa Cruz este jueves fue detenido para cumplir otras penas, constató un periodista de la AFP.

Murillo, de 61 años, fue condenado en Estados Unidos en enero de 2023 a 70 meses de prisión por haber participado en el lavado de sobornos recibidos, a cambio de ayudar a una empresa estadounidense a obtener un contrato en la provisión de gases lacrimógenos.

Salió de prisión antes de cumplir la sentencia y un juez de migración ordenó a principios de mes su deportación.

Murillo fue ministro durante el gobierno interino de Jeanine Añez, una senadora derechista que asumió el poder en 2019 después de que la oposición denunciara fraude en las elecciones en las que Evo Morales intentó optar a un cuarto mandato.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó la noche del miércoles que al tocar Murillo suelo boliviano "se darán cumplimiento a dos órdenes de aprehensión" de la justicia local.

Al aterrizar Murillo este jueves en la madrugada en la ciudad boliviana de Santa Cruz, en el este, decenas de uniformados lo arrestaron y lo esposaron.

En octubre de 2024 fue condenado a 8 años de cárcel por la adquisición de gases lacrimógenos con sobreprecios, el mismo caso por el que también fue condenado en Estados Unidos.

En febrero de 2025 fue sentenciado a cinco años y cuatro meses de prisión por el ingreso desde Ecuador de equipos antidisturbios.

Esas adquisiciones se produjeron en 2019, mientras Bolivia se encontraba sumergida en una fuerte convulsión social y las fuerzas de seguridad urgían por equipos antimotines, tras la salida de Morales.

Añez sucedió a fines de ese año al presidente izquierdista, denunciado por la oposición de intentar un fraude electoral para optar su cuarto periodo de gobierno.

La movida de la oposición desencadenó protestas callejeras de movimientos campesinos e indígenas que se enfrentaron con fuerzas combinadas del ejército y la policía.

Murillo fue devuelto a su país, tras cumplir su condena en Estados Unidos, por un contrato para la compra por US$5,7 millones de gases lacrimógenos.

Según la acusación, la empresa vendió material a Bolivia con un sobreprecio de casi US$2,3 millones, mientras Murillo ocupaba la cartera de Gobierno.

La justicia estadounidense también determinó en abril de 2024 que la exautoridad pague a su país US$6,2 millones, por esa trama corrupta.

