Exministro de Relaciones Exteriores de Perú fallece en un hospital penitenciario de Brasil

RÍO DE JANEIRO, 2 feb (Reuters) - El exministro de Relaciones Exteriores peruano Augusto Blacker Miller, quien fue arrestado en Brasil en diciembre, falleció en un hospital penitenciario de Río de Janeiro a finales del mes pasado, informó el lunes la autoridad penitenciaria estatal.

Miller, de 80 años, murió el 23 de enero en el Hospital Penal Hamilton Agostinho, en el complejo penitenciario de Gericino, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, dijo la autoridad en un comunicado.

Miller, que ocupó el cargo bajo el mandato del expresidente Alberto Fujimori en la década de 1990, se encontraba fugado desde que un tribunal albanés lo condenó por un caso de fraude y era buscado por la Interpol cuando la policía federal brasileña lo detuvo en diciembre. (Reporte de Rodrigo Viga Gaier; edición de Aida Pelaez-Fernández y Alex Richardson, editado en español por Daniela Desantis)