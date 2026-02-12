Exministro del Interior de Corea del Sur es condenado a 7 años por colaborar en la ley marcial

SEÚL, Corea del Sur (AP) — El exministro del Interior de Corea del Sur fue condenado a siete años de prisión el jueves por ayudar al entonces presidente Yoon Suk Yeol en su breve declaración de ley marcial en 2024

El veredicto contra Lee Sang-min se produjo una semana antes de que un juez distinto del mismo tribunal de Seúl decida si las acciones de Yoon equivalieron a rebelión, un delito por el que los fiscales solicitan la pena de muerte

Lee, quien encabezaba el Ministerio del Interior y Seguridad, fue declarado culpable de colaborar para ejecutar la declaración y de transmitir las órdenes de Yoon a los jefes de la policía y de bomberos del país para que cortaran el agua y la electricidad a medios de comunicación críticos con sus políticas. Las instrucciones no se llevaron a cabo, ya que la ley marcial se levantó rápidamente después de que los legisladores rompieran un cerco militar y policial en la Asamblea Nacional y votaran por unanimidad para levantarla

Lee negó haber recibido o emitido instrucciones para cortar los suministros a los medios y cuestionó el testimonio de otros funcionarios, incluido el excomisionado de la Agencia Nacional de Bomberos, el general Heo Seok-gon, quien afirmó que Lee transmitió esas órdenes por teléfono. Lee también negó haber conspirado o planificado la declaración de la ley marcial

El juez Ryu Kyung-jin indicó que el testimonio de otros funcionarios, las imágenes de cámaras de seguridad y otras pruebas mostraban claramente que Lee intentó cumplir las órdenes de Yoon y que era indiscutible que Lee desempeñó un papel importante en la aplicación de la ley marcial

Sin embargo, el juez absolvió a Lee de cargos menores por abuso de poder al citar falta de pruebas

Lee sonrió en silencio tras el veredicto. Su equipo legal no dijo de inmediato si apelaría. Los fiscales habían solicitado una condena de 15 años

Lee es el segundo miembro del gabinete de Yoon condenado en relación con la ley marcial. El ex primer ministro Han Duck-soo recibió una condena de 23 años de prisión pero ha apelado

El conservador Yoon ha defendido la ley marcial como un acto de gobierno necesario contra los progresistas a quienes describió como fuerzas “antiestatales” que obstruían su agenda con su mayoría legislativa

Posteriormente fue destituido del cargo y permanece bajo arresto desde julio mientras enfrenta múltiples juicios penales. El cargo de rebelión es el que conlleva el castigo más severo

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa