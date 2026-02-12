Exministro del Interior surcoreano, condenado a siete años de prisión por la ley marcial

Un tribunal surcoreano condenó este jueves al exministro del Interior Lee Sang-min a siete años de prisión por su papel en la crisis que desató un fallido intento de instaurar la ley marcial de 2024.

El entonces presidente, Yoon Suk-yeol, declaró repentinamente el régimen militar en diciembre de ese año y desplegó tropas en el Parlamento en Seúl, lo que sumió al país asiático en un breve caos.

El mandatario fue destituido en abril del año pasado por esos hechos y comparecerá ante un tribunal el 19 de febrero por cargos de insurrección, que podrían acarrearle incluso la pena de muerte.

En su decisión de este jueves, el Tribunal Central del Distrito de Seúl determinó que el exministro Lee ordenó a las autoridades cortar el suministro eléctrico a los medios de comunicación considerados críticos con Yoon.

"Los actos de insurrección socavan los valores fundamentales de la democracia y, por lo tanto, merecen un castigo severo", afirmó un panel de jueces en un veredicto televisado.

"Al ordenar a la Agencia Nacional de Bomberos que cooperara en el corte del suministro eléctrico y de agua a los medios de comunicación, el acusado participó en la insurrección", añadieron los magistrados, al disponer la pena de siete años de cárcel.

El tribunal también condenó a Lee por perjurio por negar que hubiera dado tales órdenes en diligencias judiciales anteriores.