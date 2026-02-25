Exministro griego Varoufakis afronta juicio por declaraciones sobre consumo de estupefacientes

El economista heterodoxo griego y exministro de Finanzas Yanis Varoufakis será juzgado en Grecia en diciembre por declaraciones sobre el consumo recreativo de drogas, anunció el miércoles su partido, MeRA25.

Varoufakis fue citado a comparecer ante la justicia por "incitación y promoción de estupefacientes" debido a comentarios realizados en un pódcast en enero, indicó el partido en un comunicado.

Varoufakis, de 64 años, relató en el pódcast Phasma haber tomado éxtasis "una vez" en Sídney décadas atrás, describiendo la experiencia como "asombrosa", aunque seguida de una migraña "increíble" dos días después.

"Recuerdo haber podido bailar durante 15 o 16 horas... pero sufrí durante una semana después y nunca volví a tomarlo", afirmó.

Varoufakis añadió que todavía disfrutaba fumar cannabis, pero que no lograba encontrarlo.

"No me preocupa la experimentación... me preocupa la adicción", dijo.

"En MeRA25 consideramos el odio contra nosotros y contra nuestro secretario como un honor", señaló su partido.

"Seguiremos defendiendo una postura honesta y un enfoque científico moderno (sobre la adicción), y no actitudes de tipo policial propias de los años cincuenta", añadió.

Varoufakis fue una figura destacada del gobierno antiausteridad que en 2015 se enfrentó a los acreedores del país durante la crisis de deuda griega, y que estuvo cerca de provocar la salida de Grecia del euro.

Su partido intenta regresar al Parlamento en las elecciones nacionales previstas para el próximo año.

Actualmente se sitúa en las encuestas por debajo del umbral mínimo requerido, del 3,0%.