Exnovia de receptor de Chiefs presenta demanda por múltiples agresiones físicas durante año y medio

DALLAS (AP) — La exnovia de Rashee Rice alega en una demanda presentada esta semana que el receptor abierto de los Chiefs de Kansas City la agredió físicamente en múltiples ocasiones durante un año y medio, causándole lesiones que incluyeron sangrado y moretones

La demanda, interpuesta el lunes en el condado de Dallas por Dacoda Jones, llega alrededor de un mes después de que la mujer hizo acusaciones de violencia doméstica en una serie de publicaciones en las redes sociales

En la demanda, Jones solicita más de un millón de dólares y afirma que las agresiones ocurrieron en sus viviendas en Dallas y en los suburbios de Kansas City

Jones acusa a Rice de un intento de estrangularla en diciembre de 2023 tras una “escalada en el comportamiento violento” y sostiene que el deportista continuó agrediéndola a lo largo de su relación, hasta julio de 2025

El abogado de Jones no respondió de inmediato a una pregunta de The Associated Press sobre si alguna vez se llamó a la policía en relación con estas presuntas agresiones

La demanda indica que Rice ha “sujetado, asfixiado, estrangulado, empujado, arrojado, arañado, golpeado y dado cabezazos” a Jones, además de golpearla con objetos. También indica que Rice ha arrojado objetos, golpeado paredes y roto muebles, y que muchos de estos incidentes ocurrieron cuando Jones, quien tiene dos hijos con Rice, estaba embarazada

Según la demanda, sus lesiones han incluido “sangrado, hinchazón, moretones y otros dolores, así como lesiones físicas”

Los agentes que figuran como representantes de Rice no devolvieron de inmediato las llamadas hechas el miércoles por la AP. Un abogado de Rice tampoco respondió el miércoles a una solicitud de comentarios

Los Chiefs indicaron que estaban al tanto de la demanda y que se mantienen en comunicación con la NFL. La liga afirmó que el asunto sigue bajo revisión

Rice se perdió los primeros seis partidos de la temporada pasada tras una suspensión de la NFL por su papel en un choque a alta velocidad en una autopista de Dallas que dejó a varias personas heridas durante la pretemporada de 2024. Fue condenado a 30 días de cárcel y cinco años de libertad condicional después de declararse culpable de cargos de delito grave de tercer grado por colisión que implicó lesiones corporales graves y por competir en una autopista causando lesiones corporales

Rice terminó con 53 recepciones para 571 yardas y cinco touchdowns, mientras Kansas City registró marca de 6-11 y se quedó fuera de los playoffs por primera vez en una década

El redactor de fútbol americano profesional de AP, Schuyler Dixon, contribuyó a este informe

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes