Exnovia de sean "diddy" combs dice que amenazó con arruinar su carrera con videos de orgías

Por Jack Queen y Jonathan Stempel

NUEVA YORK, 14 mayo (Reuters) - La exnovia de Sean "Diddy" Combs, Casandra Ventura, testificó el miércoles que el magnate del hip-hop le dijo que tenía videos de ella participando en sus orgías conocidas como "Freak Offs" y que la amenazaba con publicarlos cuando se sentía celoso o molesto con ella.

Ventura, una cantante de rhythm and blues conocida como Cassie, que subió al estrado vestida con un vestido de cuello alto y una chaqueta oscura, es la testigo estrella de la acusación en el caso criminal sobre tráfico sexual contra Combs.

"Me dijo que arruinaría todo por lo que había trabajado, que me haría parecer una zorra. Que me avergonzaría", dijo Ventura, calificando las amenazas de "horribles y repugnantes". "Nadie debería hacerle eso a nadie", añadió.

Los miembros del jurado vieron un texto de 2013 en el que Combs le decía a Ventura que había borrado los videos, pero Ventura dijo que todavía los veía en sus dispositivos en varias ocasiones.

Ventura había dicho al jurado el martes que participó durante una década en las fiestas de Combs, a menudo temerosa de que él pudiera volverse violento si ella no lo hacía, dejándola con los ojos morados y moretones por todo el cuerpo.

El miércoles, tercer día de testimonios en el tribunal federal de Manhattan, Ventura, de 38 años, dijo a los miembros del jurado que, aunque defenderse a veces frenaba a Combs, normalmente solo empeoraba los abusos.

"Eso le hacía más violento, más fuerte, le hacía querer presionarme más", dijo a los miembros del jurado. Combs, de 55 años, está encarcelado en Brooklyn cuando no comparece ante el tribunal. El miércoles acudió al tribunal con un jersey claro sobre una camisa blanca de cuello.

Combs se ha declarado inocente de cinco delitos graves de conspiración para extorsionar, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. Si es declarado culpable de todos los cargos, podría recibir un mínimo de 15 años de prisión y enfrentar cadena perpetua entre rejas.

A principios de esta semana los jurados vieron un vídeo de vigilancia de 2016 del pasillo de un hotel de Los Ángeles en el que un Combs vestido con una toalla tira a Ventura al suelo y empieza a darle patadas. Ella dijo que el video fue tomado después de un "Freak Off" en el que Combs le dejó un ojo morado.

Combs se ha disculpado por el vídeo, y sus abogados han dicho que los fiscales han intentado castigarle indebidamente por su estilo de vida "liberal". Se espera que interroguen a Ventura después de que termine su testimonio directo.

El miércoles se mostraron a los miembros del jurado mensajes de texto posteriores al incidente del hotel en los que Combs escribía a Ventura para pedirle que volviera porque iba a llegar la policía.

Ventura respondió que no volvería porque tenía un ojo morado, el labio hinchado y un estreno de cine al día siguiente para el que quería estar descansada.

"Estás enfermo por pensar que está bien lo que has hecho", escribió Ventura a Combs. "Por favor, mantente lejos de mí".

Los miembros del jurado vieron fotos de Ventura con Combs en el estreno de la película. Ventura dijo a los miembros del jurado que ocultaba los moratones con maquillaje y que tuvo que cambiarse de ropa para disimular algunos.

El juicio penal podría durar hasta dos meses. Combs también se enfrenta a docenas de demandas civiles de mujeres y hombres que le acusan de abusos sexuales. Él ha negado haber actuado mal y ha dicho que sus relaciones eran consentidas.

También conocido durante su carrera como Puff Daddy y P. Diddy, Combs fundó Bad Boy Records y se le atribuye haber ayudado a convertir en estrellas a artistas como Mary J. Blige, Faith Evans, Notorious B.I.G. y Usher en las décadas de 1990 y 2000. (Reportaje de Jack Queen y Jonathan Stempel en Nueva York; Edición de Howard Goller y Noeleen Walder. Editado en español por Natalia Ramos)