Exnovia dice que Sean 'Diddy' Combs desoyó peticiones de que acompañantes llevaran preservativo

Por Luc Cohen

NUEVA YORK, 6 jun (Reuters) - Sean "Diddy" Combs desoyó en dos ocasiones peticiones de una exnovia de que los artistas masculinos usaran preservativos cuando tenían relaciones sexuales con ella mientras Combs miraba, dijo la mujer el viernes durante el testimonio a menudo entre lágrimas en el juicio contra el magnate del hip-hop.

La mujer, que testificó bajo el seudónimo de Jane para proteger su privacidad, dijo que Combs la "culpabilizaba" cuando pedía que los artistas usaran preservativos durante sus frecuentes y prolongados encuentros sexuales. Las interacciones sexuales se parecían a lo que otra de las ex de Combs, Casandra Ventura, denominó "Freak Offs" durante su testimonio el mes pasado.

Los miembros del jurado del juicio celebrado en el tribunal federal de Manhattan escucharon una grabación de audio en la que Combs intervenía después de que Jane preguntara a un artista llamado Don si tenía un preservativo. Mientras se reproducía la grabación, Combs se golpeaba rápidamente la pierna con los dedos mientras estaba sentado en la mesa de la defensa.

"¿Por qué no insististe en que Don se pusiera un preservativo?", preguntó la fiscal Maurene Comey. "Porque no quería decepcionar a mi amante", respondió Jane, refiriéndose a Combs. Jane dijo que ella y Combs salieron desde 2021 hasta 2024.

Combs, de 55 años, se ha declarado inocente de cinco cargos de delito grave, incluida la conspiración de crimen organizado y el tráfico sexual.

Los fiscales dicen que coaccionó a mujeres durante dos décadas para que participaran en elaboradas actuaciones sexuales alimentadas por drogas durante Freak Offs a lo largo de dos décadas. Los abogados defensores del fundador de Bad Boy Records han reconocido que Combs fue ocasionalmente abusivo en las relaciones domésticas, pero dicen que las mujeres que participaron en Freak Offs lo hicieron de forma consentida. Durante el primer día de su testimonio el jueves, Jane dijo que estaba "locamente enamorada" de Combs y que quería tener una relación de tú a tú con él, pero que a partir de los cinco meses de relación la mayor parte del tiempo que pasaron juntos fueron interacciones sexuales con acompañantes masculinos en hoteles. Jane dijo que cuando le dijo a Combs que quería que cesaran esos encuentros, él la amenazó con dejar de pagarle el alquiler. El viernes, Jane sollozaba con frecuencia y se secaba los ojos con un pañuelo mientras contaba a los jurados cómo Combs la animaba a seguir adelante incluso después de que se cansara durante los encuentros, que según ella a menudo duraban 24 horas o más. Relató un caso en el que rompió a llorar después de que Combs le dijera que tenía que marcharse tras un encuentro con un artista, a pesar de haber prometido a Jane una cita a solas y que el artista estaría allí "sólo un ratito". "Me aferré a esas palabras, sólo un poco", dijo Jane. "Me sentía fatal porque me iba a dejar sola". Se espera que los abogados defensores de Combs interroguen a Jane la próxima semana. Es posible que se centren en los mensajes de texto sexualmente explícitos que ella envió a Combs entre sus encuentros para demostrar que participaba voluntariamente en su relación. Combs ha estado en prisión federal en Brooklyn desde su detención en septiembre de 2024. Podría enfrentarse a cadena perpetua si es declarado culpable de todos los cargos. (Reporte de Luc Cohen en Nueva York; Edición de Noeleen Walder y Howard Goller. Editado en español por Natalia Ramos)