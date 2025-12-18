Expana prevé que cosecha de cereales de invierno 2026 de la UE se reduzca tras fuerte ciclo 2025

PARÍS, 18 dic (Reuters) - La producción de trigo blando de la Unión Europea podría descender un 6,2% en 2026/27, tras la excelente cosecha de esta campaña debido a las buenas condiciones meteorológicas en la mayor parte del bloque, según la consultora Expana.

En sus primeras previsiones de producción para la próxima temporada, la firma proyectó la producción de trigo blando, el principal cultivo de cereales de la UE, en 128,3 millones de toneladas métricas, por debajo de los 136,8 millones de 2025/26.

"Actualmente pronosticamos que la producción europea será significativamente inferior a la de la temporada pasada, ya que los excepcionales resultados de rendimiento en muchos países en 2025 probablemente no se repetirán en 2026, y lo más probable es que los valores vuelvan a acercarse al promedio", dijo Expana.

Para la cebada, Expana preveía una producción en 2026/27 de 52,1 millones de toneladas, un 8,3% menos que en esta campaña, debido a la caída de los rendimientos. La superficie de cebada de invierno se estimó en 300.000 hectáreas por encima de la cosecha de 2025, alcanzando su nivel más alto desde 2009.

La producción de maíz debería aumentar con respecto a esta campaña, pero seguiría por debajo del promedio, con una cosecha para 2026/27 estimada inicialmente en 58,5 millones de toneladas, frente a los 56,6 millones de esta campaña.

La empresa preveía que las exportaciones de trigo blando aumentaran moderadamente la próxima temporada, pero que las de cebada serían ligeramente inferiores. Las importaciones de maíz aumentarían, dada la probabilidad de otra pequeña cosecha europea en 2026.

En el caso de que la cosecha se malogre por completo, la reducida superficie europea de cultivo de maíz prevista para 2026 podría generar un nivel históricamente alto de importaciones en la UE en 2026/27, según la empresa. (Reporte de Sybille de La Hamaide, Editado en Español por Ricardo Figueroa)