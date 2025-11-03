Expana prevé que siembra de colza 2026/27 de la UE alcance su nivel más alto en 16 años

PARÍS, 3 nov (Reuters) - Los cultivos de colza evolucionan favorablemente en los principales países productores de la Unión Europea, según Expana, estimando que la superficie sembrada en el bloque alcanzará 6,46 millones de hectáreas en 2026/27, un 7% más que en la campaña actual y un 11% superior al promedio quinquenal.

Se trataría de la mayor superficie sembrada de colza en los 27 Estados miembros desde la campaña 2010/11, según los datos oficiales.

El clima favorable ha impulsado este año la siembra de cereales de invierno en la UE, y la colza de siembra temprana ha ganado superficie gracias a unos márgenes mejores que los de los cereales, cuyos precios han bajado mucho esta campaña.

La colza, utilizada principalmente para producir aceite vegetal, piensos y biodiésel, es el mayor cultivo oleaginoso de la UE. Los principales productores son Francia, Alemania y Polonia.

En Rumania, otro gran productor, las lluvias de principios de octubre llegaron demasiado tarde y algunos campos tuvieron que volver a sembrarse, según el informe mensual del grupo de investigación sobre productos básicos.

También se espera que aumenten las siembras de girasol y soja, que tienen lugar en primavera boreal, de cara a la cosecha del año que viene.

Expana prevé que la superficie sembrada de girasol para 2026/27 sea de 4,69 millones de hectáreas, un aumento del 1% en comparación con 2025/26, mientras que las plantaciones de soja aumentarán un 5%, a 1,17 millones de hectáreas.

Para la temporada actual, Expana mantuvo su estimación de cosecha de colza en 20,4 millones de toneladas métricas, un 20,9% más que la cosecha de la temporada pasada, afectada por las lluvias. La estimación de la cosecha de girasol se mantuvo en 8,4 millones de toneladas, un 3,4% menos que en la campaña anterior, mientras que la de soja descendió un 3,2%, hasta 3,0 millones de toneladas. (Reporte de Sybille de La Hamaide; Editado en Español por Ricardo Figueroa)