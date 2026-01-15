Expana recorta previsiones de exportación de trigo blando de la UE para 2025/26

Por Sybille de La Hamaide

PARÍS, 15 ene (Reuters) - La consultora Expana redujo su previsión de exportaciones de trigo blando de la Unión Europea en la campaña 2025/26 a 28,8 millones de toneladas métricas, frente a los 30 millones de toneladas previstos el mes pasado, citando la atonía de los envíos de los países del norte de la UE y Rumania.

La nueva estimación refleja la debilidad de la demanda y la ralentización de los envíos a terceros países, y Francia sigue siendo el único gran exportador cuyas perspectivas no han cambiado.

"Aunque las previsiones siguen siendo significativamente superiores al decepcionante nivel de 2024/25, las exportaciones a terceros países de los países del norte de la UE y Rumania (en menor medida) han sido flojas desde el inicio de la campaña", señala el informe mensual de Expana.

El trigo de la UE se enfrenta a una dura competencia de orígenes más baratos, sobre todo de la abundante cosecha argentina de este año.

También se prevé que las exportaciones de cebada disminuyan en 2025/26 debido a la ralentización de la demanda, mientras que las importaciones de maíz seguirán siendo elevadas a causa del déficit de producción.

Según Expana, las exportaciones de ambos cereales seguirán aumentando la próxima campaña, favorecidas por las considerables existencias del ciclo anterior.

MAYORES PREVISIONES DE COSECHA DE TRIGO Y CEBADA EN LA UE

Expana revisó ligeramente al alza su previsión para la cosecha de trigo blando de la UE en 2026, a 128,6 millones de toneladas métricas, frente a los 128,3 millones previstos en diciembre, señalando que las condiciones de crecimiento siguen siendo buenas para los cultivos de invierno en la mayoría de los países de la UE.

La nueva previsión para el trigo blando seguiría siendo 8,6 millones de toneladas inferior a la de 2025, lo que refleja una vuelta a los rendimientos promedio tras los excepcionales resultados del año pasado.

Las estimaciones para la producción de cebada 2026/27 se elevaron en 0,1 millones de toneladas respecto al mes pasado, a 52,4 millones de toneladas, lo que supone un descenso interanual de 4,5 millones de toneladas.

La previsión de producción de maíz en la UE se recortó en 0,2 millones de toneladas, a 58,3 millones de toneladas, debido a las expectativas de un descenso de la superficie de cultivo, sobre todo en los países del sureste de la UE, donde los agricultores prefieren cultivos de invierno menos sensibles a las sequías estivales, según Expana.

La previsión de cosecha de maíz se mantuvo 2 millones de toneladas por encima del año pasado debido a la recuperación del rendimiento tras los malos resultados de 2025. (Reporte de Sybille de La Hamaide; Editado en Español por Ricardo Figueroa)