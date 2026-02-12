Expana recorta previsiones de exportación de trigo de la UE para 2025/26 por cuarto mes consecutivo

Por Sybille de La Hamaide

PARÍS, 12 feb (Reuters) - La consultora Expana rebajó este mes en otros 1,2 millones de toneladas su previsión de exportaciones de trigo blando de la Unión Europea para la temporada 2025/26, reduciéndola a 27,6 millones, alegando la dura competencia en los mercados mundiales

Esto supone el cuarto recorte mensual consecutivo de las previsiones de Expana para las exportaciones fuera del bloque de 27 miembros para 2025/26. La consultora ya había rebajado su estimación en una cantidad similar en enero

"Aunque la competencia del trigo ruso y ucraniano es menos intensa este año, la competencia de Estados Unidos y los países del hemisferio sur es muy feroz", afirmó Expana en un informe mensual

Añadió que las ventas habían sido lentas hasta ahora, especialmente en Europa del Este, mientras que las exportaciones francesas se habían ralentizado tras un buen comienzo de la campaña

RECORTE DE PREVISIONES DE COSECHA DE GRANOS DE LA UE 2026

Las exportaciones de trigo blando de la UE seguirán superando el bajo nivel de 2024/25, cuando los envíos franceses se vieron afectados por una mala cosecha, según la consultora. La oficina agrícola FranceAgriMer ya recortó el miércoles las previsiones de exportaciones francesas de trigo blando fuera de la UE para esta temporada

Por el contrario, se espera que las exportaciones de cebada de la UE alcancen su nivel más alto desde 2015/16, respaldadas por la fuerte demanda de Oriente Medio

Para 2026/27, se prevé que las exportaciones de trigo blando de la UE sigan aumentando, respaldadas por las cuantiosas existencias de remanente

Expana también rebajó sus previsiones para todos los cereales principales para la cosecha de 2026 en la UE, debido principalmente a las revisiones de la superficie cultivada para tener en cuenta las pérdidas de las cosechas de invierno tras las heladas registradas en Polonia y los países bálticos en las últimas semanas

Recortó su previsión de cosecha de trigo blando a 128,3 millones de toneladas, frente a los 128,6 millones del mes pasado, la de cebada a 52,2 millones de toneladas, frente a los 52,4 millones, y la de maíz a 58,3 millones, ligeramente por debajo de la estimación de enero

Se espera que las cosechas de trigo blando y cebada caigan un 6% y un 8% respectivamente este año en comparación con los rendimientos excepcionales del año pasado, pero se mantendrían por encima de la media de los últimos diez años. (Reporte de Sybille de La Hamaide. Edición de Louise Heavens y Mark Potter; Editado en Español por Ricardo Figueroa)