Expansión de energía eólica y solar en Brasil se ralentizará por segundo año consecutivo en 2026

Por Leticia Fucuchima

SAO PAULO, 16 dic (Reuters) - La expansión de la energía eólica y solar en Brasil se ralentizaría por segundo año consecutivo en 2026, dijeron grupos de la industria, ya que el sector se enfrenta a restricciones de generación, cuellos de botella en la transmisión y exceso de oferta en medio de una lenta demanda interna.

* La ralentización se produce tras una oleada de cancelaciones de proyectos por parte de promotores como Shell, Enel y Engie Brasil, en su mayoría por falta de viabilidad económica.

* Según el grupo de presión Absolar, se prevé que en 2026 se instalen 10,6 gigavatios de energía solar, un 7% menos que este año.

* En cuanto a la energía eólica, se prevé una potencia de 1,26 GW en 2026, frente a los 2,2 GW de 2025, según ABEEOlica.

FRASES CLAVE

* "Es la suma de dos crisis: una macroeconómica, con una débil demanda de energía debido a la ralentización del crecimiento del PIB, y otra microeconómica, con los cortes de generación", dijo Elbia Gannoum, directora de ABEEolica.

* "A corto y mediano plazo, no veo viables los proyectos eólicos y solares", afirmó por su parte Gabriel Mann, director de regulación, estrategia y comunicación de Engie Brasil. (Reporte de Leticia Fucuchima; Escrito por Isabel Teles; Editado en Español por Ricardo Figueroa)