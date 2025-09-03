Expansión de la superficie de soja en Brasil se ve limitada en 2025/26: Rabobank
LA NACION
SAO PAULO, 3 sep (Reuters) - Se espera que la superficie cultivada de soja de Brasil crezca sólo un 1,5% en el ciclo 2025/26, dijo Rabobank el miércoles en un informe, que calificó la expansión de "limitada" y señaló que está por debajo del promedio histórico del 3,5%.
Pese al modesto aumento de la superficie plantada, Brasil todavía podría cosechar un récord de 175 millones de toneladas de soja, suponiendo que se mantengan las tendencias medias de productividad, señaló Rabobank.
La producción de soja de Brasil en el ciclo 2024/25 alcanzó los 169,7 millones de toneladas, según la agencia gubernamental de cultivos Conab.
(Reporte de Roberto Samora; escrito por Isabel Teles; editado en español por Daniela Desantis)
