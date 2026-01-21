Expectativa ante la nueva colección de Anderson para Dior en la Semana de la Moda masculina

El diseñador Jonathan Anderson presenta este miércoles su segunda colección masculina para Dior, uno de los momentos más esperados de la Semana de la Moda de París, en que el creador norirlandés buscará afianzar su estilo en la legendaria marca francesa.

Anderson, que recibió buenas críticas por su primera propuesta masculina en junio y comentarios más moderados para su línea femenina en octubre, suscita muchas expectativas para su nueva colección de otoño-invierno.

"Hay una gran expectativa, mucha presión", afirma a AFP Alice Feillard, directora de compras de ropa masculina en Galeries Lafayette.

Para su primera colección, el modisto de 41 años se inspiró en los archivos de la conocida casa francesa, fundada en 1946, declinando el vestido Delft de múltiples pliegues en amplias bermudas cargo y actualizando la emblemática chaqueta Bar, ceñida en la cintura y que realza las caderas.

"Mi idea es que hay que descifrar y reprogramar Dior (...) Dior es una casa capaz de renacer en sí misma", explicó en esa ocasión.

El desfile, su estreno en Dior, atrajo a innumerables estrellas, de Rihanna hasta Daniel Craig, pasando por Sabrina Carpenter y Robert Pattinson. Y terminó con una gran ovación y muchos elogios que saludaron su buen equilibrio entre el legado y la reinvención.

- "Afianzarse" -

"Tras 10 años de Kim Jones" (su predecesor) y su trabajo con la sastrería tradicional, Anderson propuso "un enfoque completamente diferente", analiza Franck Nauerz, director de los departamentos masculinos del Bon Marché y la Samaritaine, con "combinaciones mucho más creativas, más 'casual' y un poco menos 'tailoring'".

"Fue una primera colección muy prometedora, pero habrá que afianzarse en base a las necesidades de unos y otros", advierte no obstante el especialista.

Su primera línea femenina, presentada en octubre, tuvo una acogida menos entusiasta.

"Mi papel, como director artístico de Dior, es llevar a nuestra clientela hacia un nuevo capítulo, atrayendo al mismo tiempo a otro público. Y espero llevar esta nueva estética de Dior a la realidad cotidiana", dijo el creador al diario francés Le Figaro a principios de enero.

Anderson está considerado uno de los niños prodigio de la moda. Reconocido por haber proyectado a nivel internacional la firma española Loewe, también propiedad de LVMH, en la que trabajó durante una década, se ha forjado una reputación de creador de cortes impecables y el uso de materiales nobles, como el cuero y el metal.

Está también muy vinculado al mundo del cine, donde diseñó el vestuario de "Desafiantes", con Zendaya y Josh O'Connor, y "Queer", con Daniel Craig, del cineasta italiano Luca Guadagnino.

Anderson, nombrado en junio para reemplazar a Maria Grazia Chiuri al frente de las colecciones femeninas poco después de ser nombrado en Dior Homme, se convirtió en el primer diseñador desde Christian Dior en supervisar las tres líneas de la casa emblemática de LVMH, incluida la alta costura, cuya primera colección presentará la semana que viene en París.

"Se espera mucho de él", señala el periodista de moda Marc Beaugé.

Hasta el 25 de enero, 66 marcas desvelarán su nuevas propuestas con 36 desfiles y 30 presentaciones.

Entre los momentos más destacados figuran la despedida de Véronique Nichanian de Hermès tras 37 años al frente de la línea masculina, y la propuesta del estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarria, un diseñador abiertamente activista, defensor de los migrantes y de la causa homosexual.