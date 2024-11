Expectativas para las elecciones de segunda vuelta judiciales en Mississippi

WASHINGTON (AP) — Los votantes del centro de Mississippi y de las zonas del Delta y la Costa del Golfo del estado volverán a las urnas el martes para resolver dos contiendas judiciales en las que ningún candidato obtuvo la mayoría de votos necesaria en las elecciones generales del 5 de noviembre para evitar una segunda vuelta.

Están en juego los escaños en las dos cortes más altas de Mississippi, la Corte Suprema del estado y el Tribunal de Apelaciones del estado. Los jueces en ambos paneles sirven términos de ocho años, los más largos de cualquier cargo electo en el estado.

En la contienda para la Corte Suprema del estado, el juez Jim Kitchens busca un tercer mandato en el Distrito 1, también conocido como el Distrito Central, que abarca la sección media del estado desde la frontera con Alabama hasta la región del Delta a lo largo del río Mississippi. Kitchens es el más veterano de los dos magistrados que presiden el tribunal, lo que le sitúa en la línea de sucesión al cargo de presidente de la Corte Suprema. Se enfrenta al desafío de Jenifer Branning, una senadora estatal republicana en su tercer mandato. Branning fue la candidata más votada en las elecciones generales, con el 42% de los votos frente al 36% de Kitchens, con el resto repartido entre otros tres candidatos.

Los tribunales son oficialmente no partidistas, pero las líneas divisorias partidistas se han formado de todos modos en la contienda por la Corte Suprema, donde las áreas demócratas en el competitivo distrito apoyaron en gran medida a Kitchens en las elecciones del 5 de noviembre y las republicanas respaldaron a Branning. Esto fue similar al patrón de votación en la candidatura de reelección de Kitchens en 2016, cuando ganó el apoyo de las áreas demócratas del estado y su oponente obtuvo principalmente el apoyo de las áreas republicanas.

Branning se ha etiquetado a sí misma como una “conservadora constitucional” y critica a los “jueces activistas liberales” y “la izquierda radical”. Cuenta con el respaldo del Partido Republicano del estado.

Kitchens ha presentado votos disidentes en apelaciones de alto perfil en el corredor de la muerte, incluido un caso de septiembre en el que tomó partido por un hombre que estaba condenado a muerte por un asesinato en el que una testigo clave se había retractado de su testimonio. En 2018, disintió en un par de casos del corredor de la muerte relacionados con el uso del fármaco midazolam en las ejecuciones estatales. Kitchens cuenta con el respaldo del Fondo de Acción del Southern Poverty Law Center, una organización sin fines de lucro especializada en la promoción de los derechos civiles y en litigios de interés público.

Branning ha tenido una ventaja financiera considerable sobre el titular desde que lanzó su campaña en febrero, gracias en gran parte a un préstamo personal de 250.000 dólares que hizo a su campaña.

En las elecciones al Tribunal de Apelación, Amy St. Pe’ y Jennifer Schloegel fueron las dos candidatas más votadas en una competida contienda tripartita el 5 de noviembre para sustituir al juez saliente Joel Smith. Pe’ quedó primera en las elecciones generales con el 35% de los votos, seguida de Schloegel con el 33%. El 5º Distrito del Tribunal se halla en la costa del Golfo, en el extremo sudoriental del Estado.

A continuación, un vistazo a lo que se puede esperar el martes:

La segunda vuelta de las elecciones generales de Mississippi se llevará a cabo el martes. Las urnas cierran a las 8 de la noche, hora del este.

The Associated Press proporcionará resultados de votos y declarará ganadores en las elecciones de segunda vuelta para los escaños en la Corte Suprema del estado y el Tribunal de Apelaciones del estado.

Cualquier votante en el Distrito 1 de la Corte Suprema o el Distrito 5 del Tribunal de Apelaciones que se haya registrado para las elecciones generales del 5 de noviembre puede participar en la segunda vuelta de las elecciones generales.

Aunque Mississippi es confiablemente republicano en elecciones estatales, el Distrito Central de la Corte Suprema alberga muchas de las fortalezas demócratas del estado, incluyendo el área de Jackson y los condados en la región del Delta de Mississippi. Los demócratas Hillary Clinton y Joe Biden ganaron el Distrito Central en sus campañas presidenciales de 2016 y 2020, mientras que Kamala Harris quedó detrás de Donald Trump por menos de un punto porcentual en 2024.

En las elecciones generales, Branning lideró en 10 de los 11 condados que Trump ganó, mientras que Kitchens se hizo de 10 de los 11 condados que Harris, Biden y Clinton ganaron en sus campañas.

Los 11 condados de Trump representaron aproximadamente el 62% del total de votos en las elecciones generales, en comparación con aproximadamente el 38% para los 11 condados de Harris. Para ganar, Kitchens necesitaría aumentar sus liderazgos en los condados que llevó el 5 de noviembre y arrebatar suficientes votos emitidos para los otros tres candidatos en áreas que Trump ganó. Ese fue su camino hacia la victoria en su contienda para la reelección de 2016, cuando ganó los mismos 10 condados de Harris/Biden/Clinton, así como su condado natal de Copiah y otros seis condados.

El más poblado de estos condados Kitchens-Trump es Madison, que representó aproximadamente el 13% del total de votos del distrito a principios de este mes. Kitchens ganó Madison en 2016 con el 50% de los votos pero solo recibió el 36% este año, en comparación con el 47% para Branning. Trump ganó Madison tres veces, más recientemente con el 57% de los votos. Kitchens también ganó los condados vecinos de Leake y Scott en 2016, pero ahí Branning tuvo mayorías de votos absolutas el 5 de noviembre.

El condado de Warren en el río Mississippi será otro campo de batalla clave en la contienda. Trump ganó el condado por márgenes cerrados en 2016 y 2024 y perdió por un margen cerrado en 2020. Kitchens recibió el 55% de los votos allí en 2016, pero Branning tuvo la pluralidad allí en la noche de elecciones.

La contienda del Tribunal de Apelaciones tiene lugar en un distrito que Trump ganó tres veces con aproximadamente el 70% de los votos. Las áreas más pobladas a observar son los condados vecinos de Harrison (sede de Biloxi y Gulfport) y Jackson (sede de Pascagoula), ambos en la Costa del Golfo.

The Associated Press no hace proyecciones y declara un ganador únicamente cuando ha determinado que no existe ningún escenario que permita a los candidatos rezagados cerrar la brecha. Si no se ha declarado un ganador en una contienda, la AP continúa con su cobertura de cualquier acontecimiento de interés periodístico, como concesiones de candidatos o declaraciones de victoria. Al hacerlo, dejará en claro que la AP aún no declara un ganador y explicará la razón.

Según un recuento realizado en septiembre por la oficina del secretario de gobierno de Misisipi, había unos 609.000 votantes activos en el distrito 1 del Tribunal Supremo y unos 449.000 votantes activos en el distrito 5 del Tribunal de Apelaciones. Los votantes de Mississippi no se registran por partidos.

La última vez que una contienda por la Corte Suprema del estado avanzó a una segunda vuelta fue en 2016. Se emitieron unos 339.000 votos para ese escaño en las elecciones generales, pero el total cayó bruscamente a unos 38.000 votos para la segunda vuelta celebrada más tarde ese mes.

En las elecciones generales del 5 de noviembre, la participación fue de alrededor del 54% de los votantes registrados en la contienda presidencial, alrededor del 48% en la contienda por el Tribunal Supremo del estado y alrededor del 50% en la contienda por el Tribunal de Apelaciones.

Alrededor del 18% de los votos se emitieron antes del día de las elecciones generales de 2020 y alrededor del 7% en las elecciones intermedias de 2022.

Hasta el miércoles, se habían emitido un total de 4.021 votos antes de la segunda vuelta electoral.

En las elecciones generales del 5 de noviembre, la AP informó los primeros resultados a las 8:19 de la noche, hora del este, o 19 minutos después de que cerraran las urnas. El recuento de la noche de elecciones terminó a las 2:35 de la madrugada, hora del este, con aproximadamente el 93% de los votos totales contados.

