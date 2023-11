Experis, a través de su división Experis Academy, con la colaboración de Fundación Human Age Institute, se ha unido a Amazon Web Services (AWS) para la formación de más de 1.200 jóvenes en habilidades IT, con el objetivo de introducir en el mercado nuevos profesionales especializados en la nube ('cloud').

España necesitará 1,5 millones de profesionales con perfil IT en el año 2030. Pero dentro del sector, será el entorno 'cloud' uno de los que solicite más profesionales dada su evolución constante y el desarrollo de las nuevas tecnologías la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático, el 'edge computing' o las arquitecturas sin servidor.

Se trata de avances que impactan en el sector IT con la creación de nuevos puestos y la reconfiguración de roles y perfiles ya existentes; pero también en las dinámicas en el entorno profesional, que se modifican a consecuencia de la automatización de tareas rutinarias o el impacto de la infraestructura en la nube en roles no necesariamente técnicos.

El mercado demanda cada vez más profesionales 'cloud' y, sin embargo, el 98 por ciento de los candidatos queda descartado para aquellas ofertas que incluyen requisitos técnicos muy valorados actualmente: tres años de experiencia, Python, SQL, 'cloud computing' y aprendizaje automático.

Poweryou xperience: oportunidades profesionales en cloud

Para contribuir a paliar esta brecha y con el objetivo de introducir en el mercado nuevos profesionales especializados en la nube, Experis, AWS y Human Age Institute se han unido para la formación de más de 1.200 jóvenes en habilidades IT.

La sesión formativa 'PowerYou Xperience Oportunidades Profesionales en Cloud' ha tenido por objetivo proporcionar a los estudiantes una comprensión sólida de las oportunidades de carrera en el ámbito de la nube, incluyendo tendencias actuales, roles, demanda de empleo, salarios y consejos prácticos para tener éxito en los procesos de selección a los que se enfrenten, como informan desde ManpowerGroup en una nota de prensa.

En el marco de esta sesión, los alumnos han podido conocer cuáles son los diez roles más demandados en 'cloud': ingeniero DevOps, arquitecto de soluciones, administrador de sistemas, especialista en seguridad, ingeniero de redes, científico de Datos, desarrollador de aplicaciones, arquitecto de datos, especialista en IA y aprendizaje automático en 'cloud' y jefe de proyectos en la nube.

Además, el diseño de arquitecturas de aplicaciones en la nube y de microservicios y arquitecturas sin servidor, la implementación y gestión de pipelines de CI/CD, el conocimiento profundo de servicios en la nube como los de AWS o la evaluación de vulnerabilidades y mitigación de riesgos son solo algunas de las responsabilidades más comunes de los perfiles 'cloud' que demandan las compañías actualmente.

Sin embargo, según destacaron los expertos en Recursos Humanos de Experis, no sólo estas habilidades técnicas -en las que, además, hay que formarse constantemente- son cruciales para alcanzar el éxito en este sector. Las competencias 'soft', como la capacidad de aprendizaje constante, la curiosidad, la adaptabilidad y la resolución de problemas, destacan entre las cualidades que deben reunir estos perfiles.

El Head of Experis Academy, Fernando Aguilar, , ha destacado que "es realmente prioritario contar con nuevo talento experto en competencias IT, ya que solo en 2022 se quedaron sin cubrir 10.500 posiciones por falta de perfiles expertos en áreas técnicas. A esto se suma que los perfiles IT en activo en el momento actual necesitarán un 'reskilling' de sus habilidades, pues un 33% de los skills técnicos requeridos en ofertas de trabajo en 2017 ya no son relevantes en la actualidad".

En este sentido Aguilar ha añadido que "la innovación en el entorno cloud es realmente constante, por lo que fomentar la formación STEM es clave y va más allá de la competitividad empresarial, pues la tecnología marca -junto con la sostenibilidad- la hoja de ruta de la agenda pública y privada".

Por su parte, AWS, en su compromiso con la educación, ya ha formado en habilidades 'cloud' a más de 100.000 personas en España desde 2017. "Jornadas como esta de PowerYou Xperience son el foro perfecto tanto para empresas como para personas interesadas en conocer las últimas tendencias en habilidades digitales más demandadas en el sector y el tipo de roles a desempeñar", ha afirmado el embajador de habilidades digitales para AWS Europa, Oriente Medio y África, Carlos Carús.

Esta jornada se enmarca en la 'Skills to Jobs Tech Alliance' de AWS, una coalición de administraciones públicas, instituciones educativas, clientes y socios de AWS, entre los que se encuentra Experis, para abordar la brecha de conocimientos digitales en los planes de estudios universitarios y de formación profesional, a fin de preparar mejor a los estudiantes para iniciar sus carreras profesionales en el ámbito tecnológico.

Las instituciones educativas que participan en esta coalición están inscritas en AWS Academy, un programa de formación de AWS que proporciona a las instituciones de educación superior un plan de estudios de computación en la nube gratuito y listo para enseñar que prepara a los estudiantes para obtener certificaciones reconocidas en la industria y trabajos en la nube bajo demanda.