La directora de Patología Mamaría de la Clínica Universidad de Navarra y presidenta de la Sociedad Europea de Cirugía Oncológica, Isabel Rubio, ha recordado que, en estadios iniciales, la supervivencia del cáncer de mama "es muy alta", sin embargo ha advertido de que "en algunos casos no se emplea la cirugía adecuada", lo que conlleva tener una "peor calidad de vida".

"No todo es la supervivencia en las pacientes de cáncer de mama. Si le realizan una mastectomia bilateral que no necesita, su calidad de vida en todos los años restantes no va a ser buena. Podemos tener una supervivencia del 90 por ciento, pero qué calidad de vida tienen si no le realizan la cirugía adecuada", ha señalado Rubio tras participar en el 'II Woman Cancer Day', una iniciativa organizada por el Observatorio de Salud (OdS), con el apoyo de AstraZeneca.

En España, se diagnostican cerca de 35.000 caso de cáncer de mama al año, pero, según la experta, en algunos casos las pacientes reciben "sobretratamiento", algo que tiene "efectos secundarios" que "no son necesarios". En este sentido, Rubio ha echado en falta "más datos a nivel nacional", ya que "solamente hay datos de supervivencia y mortalidad".

"Tenemos que empezar a mirar cómo sobreviven esas pacientes. Si tienen una supervivencia con una mala calidad de vida, algo que no estamos haciendo bien", ha resaltado Rubio, quien ha añadido que "en España, no se sabe en el porcentaje de recaídas locales de estas pacientes en un hospital, nadie lo sabe. Nadie sabe si en un hospital las pacientes recaen muchos más que en otro hospital, no hay recogida de datos".

Unidades de mama en españa

Isabel Rubio también ha criticado que en España se continúa tratando a mujeres con cáncer de mama en unidades que no están especializadas, al tiempo que ha puesto el ejemplo de Italia: "Donde se han conseguido cambios legislativos para que a este tipo de pacientes no se les trate fuera de una unidad de mama".

"Las pacientes que se tratan con especialistas de cáncer de mama ,obviamente, tienen mejores resultados que si se tratan por profesionales que no son especialistas en este tipo de cáncer. En España, hay muchos hospitales públicos en los que los especialistas que trabajan en las unidades de mama cubren otro tipo de cánceres. Los óncologos médicos no solo ven cáncer de mama, ven otro tipo de cánceres y no son puros especialistas", ha manifestado.

Para la experta, esto puede suponer un riesgo para las pacientes, ya que, "cuando un cirujano no se ha formado en oncología, no tiene la capacidad de entender cuándo hay que operar y cuándo no". En este sentido, Rubio ha afirmado que "hay tantos avances de cáncer y tan rápidos que, o se está especializado, o no se puede ofrecer la excelencia en el manejo del cáncer".

Mayores conocimientos sobre el cáncer de mama

Durante su participación en la jornada, el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), César Rodríguez, ha destacado que los mayores conocimientos sobre el cáncer de mama en los últimos años han servido para "tratar mejor" la patología.

"Lo que nos ha llevado a tener mejores resultados en los últimos tiempos se debe a que hemos tenido mejores conocimientos de la biología de la enfermedad, algo que nos ha permitido mejorar los tratamientos de las pacientes", ha destacado Rodríguez.

Pese a estos avances, Rodríguez ha hecho hincapié en que hay estrategias para las mujeres que han tenido un cáncer de mama "buenas, bonitas y baratas", como llevar un estilo de vida saludable.

"Una paciente que ha tenido cáncer de mama debe llevar una dieta saludable, realizar ejercicio físico y evitar el consumo de alcohol y tabaco. Pensamos todo el día en la molécula, pero hay que implementar estrategias as en este sentido", ha concluido.