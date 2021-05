Experta de oms dice que nueva misión de investigación a china por covid sería útil

ÁMSTERDAM, 25 mayo (Reuters) - Una destacada científica de la misión COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud a China dijo el martes que un viaje de seguimiento podría ser útil para recopilar investigaciones adicionales sobre los orígenes de la enfermedad, pero que debería estar separado de cualquier auditoría de la información proporcionada por Beijing.

Los comentarios de la viróloga holandesa Marion Koopmans se produjeron después de que Estados Unidos pidiera el martes que se permitiera a los expertos internacionales evaluar la fuente del coronavirus y los primeros días del brote en una segunda fase de la investigación de la OMS sobre los orígenes del coronavirus.

Koopmans formó parte del equipo liderado por la OMS que permaneció cuatro semanas en China este año y en marzo publicó un informe junto con científicos chinos que decía que el virus probablemente se había transmitido de murciélagos a humanos a través de otro animal.

"La introducción a través de un incidente de laboratorio se consideró una vía extremadamente improbable", dijo su informe.

Las discusiones sobre el brote obtuvieron una renovada atención esta semana a medida que las agencias de inteligencia de Estados Unidos examinan los informes de que los investigadores de un laboratorio de virología chino en Wuhan estaban gravemente enfermos en 2019, un mes antes de que se informaran los primeros casos de COVID-19.

Fuentes del gobierno estadounidense han dicho que todavía no hay pruebas de que la enfermedad se haya originado en el laboratorio.

Koopmans dijo que el equipo estaría ansioso por realizar investigaciones adicionales en China en varias áreas y esperaba el resultado de las discusiones de la OMS. Hizo hincapié en la necesidad de un mandato claro para realizar pesquisas, no para realizar una auditoría.

"Creo que no se pueden combinar. Entonces creemos que es una combinación que no funcionará. En ese caso, usted dice que vamos a realizar una inspección, o que vamos a hacer la investigación de seguimiento, o ambas cosas, pero a través de diferentes mecanismos, de lo contrario simplemente no logrará ningún progreso", afirmó. (Reporte de Anthony Deutsch, Editado en Español por Manuel Farías)

