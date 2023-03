Experta en salud mental alerta de que la depresión afecta a un 30% de los universitarios

La doctora Guadalupe Arilla, del grupo de salud mental SEMERGEN, explica que, desde la pandemia, "los casos de depresión en jóvenes han aumentado un 30 por ciento" e invita "tomar conciencia" de estas cifras, según ha explicado a Europa Press durante la inauguración de la exposición 'La Travesía de Elena' en la Universidad Complutense de Madrid para dar visibilidad a esta enfermedad.

Con el fin de informar al público más joven sobre la depresión y conocer cómo se sienten las personas que la padecen, la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid ha acogido la exposición 'La Travesía de Elena', desde el 8 al 16 de marzo.

La iniciativa se enmarca en la campaña #DeLaDepresiónSeSale impulsada por la compañía farmacéutica Lundbeck junto con la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y la asociación de pacientes La Barandilla.

'La Travesía de Elena' se compone de 12 ilustraciones creadas por la artista Ana Santos, que explican la historia de Elena, una mujer que ha pasado por una depresión y ahora recuerda las diferentes etapas por las que ha pasado hasta llegar a la recuperación.

Las ilustraciones y textos están inspirados en más de 500 testimonios, recogidos a través de las redes sociales, de personas que padecen o han padecido depresión, y que muestran cómo es vivir con esta enfermedad en sus distintas etapas, además, de divulgar el mensaje de que la depresión se puede tratar y se puede salir de ella.

"Es un viaje por el recorrido de la enfermedad, sobre cómo empieza esta enfermedad y cómo se sale de ella", explica la doctora Arilla. Además, recuerda que es importante mostrar que "de esta enfermedad se sale porque mucha gente piensa que la depresión es algo crónico que no se cura y, por su puesto, se cura con todos los medios y gracias a la ayuda de profesionales".

En esto también coincide el director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y Catedrático de Psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid, el doctor Celso Arango, que explica que este proyecto recoge los testimonios de personas que han sufrido depresión pero "desde una perspectiva positiva, mostrando que cuando la persona afronta la enfermedad, solicita ayuda y se beneficia de los tratamientos es posible salir", ha explicado en declaraciones a Europa Press.

El doctor Arango también recuerda la importancia de "escuchar la voz de los pacientes en primera persona" ya que, en muchas ocasiones, "lo que dicen en las consultas no es lo mismo que pueden decir en su casa". "La vivencia de alguien con depresión es algo difícilmente imaginable si no lo has vivido y queremos mostrar que la depresión es algo temporal, que se puede salir y no es crónico", ha asegurado.

El tratamiento de la depresión en España es uno de los grandes retos del sistema sanitario ya que, según ha explicado el doctor Arango, "en España aproximadamente el 40 por ciento de las personas con un trastorno depresivo no están siendo tratadas". "Nos preocupa que haya personas que o se puedan beneficiar de algunos tratamientos", asegura.

