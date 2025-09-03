Experto afirma que las operaciones militares en el Caribe son una "demostración de fuerza" de EE.UU. y Venezuela

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

El investigador Jorge Pérez Pineda, profesor de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija, ha manifestado este miércoles que las operaciones militares en el Caribe son "una demostración de fuerza de los países involucrados" y "se aduce desde la llegada de Marco Rubio como parte del Gobierno de Trump".

Así lo ha afirmado tras el ataque llevado a cabo por el ejército estadounidense contra un buque procedente de Venezuela que supuestamente llevaba un cargamento de drogas y que se ha saldado con 11 fallecidos. El catedrático ha advertido sobre las posibles consecuencias subrayando que "si el problema escalara de manera militar, sería bastante grave", lo que podría provocar "un éxodo de la población venezolana" e "inestabilidad en la región del sur de América Latina".

Por ello, Pérez Pineda ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional a "tratar de evitar un escalamiento de la situación" defendiendo una solución diplomática. "Plantear alguna solución que no pase por el aspecto militar, sino más por la diplomacia, recordando que también América Latina es una región con vocación pacífica y de diplomacia", ha sentenciado.

