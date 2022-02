Expertos abogan por "informar y formar" a los pacientes sobre su medicación para disminuir la baja adherencia en España

Los expertos reunidos en el encuentro 'La adhesión terapéutica, un reto multidisciplinar', organizado por Chiesi y Europa Press, han abogado por "informar y formar" a los pacientes sobre su medicación para aumentar la adherencia, ya que se estima que un 50 por ciento de las personas con enfermedad crónica no son adherentes a su tratamiento en España.

Según el neumólogo del Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona Vicente Plaza, en el caso de la patología respiratoria, esto se debe a que los propios pacientes no perciben su medicación como tal. "Muchas veces, no reconocen los inhaladores como tratamiento farmacológico, simplemente lo ven como algo complementario, pero no como el tratamiento en sí mismo", ha justificado.

Por otro lado, ha recordado que estos inhaladores requieren "cierta implicación y aprendizaje del paciente". "Si no se le ha enseñado a usarlo, difícilmente lo va a utilizar correctamente", ha razonado.

En total, según Plaza, el 50 por ciento de los pacientes respiratorios no sigue el tratamiento. Concretamente, en el caso del asma, este porcentaje se sitúa en el 30 por ciento, mientras que, en la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), este oscila entre el 30 y el 50 por ciento.

"Esto es especialmente grave en el asma, porque la juventud de estos pacientes hace que la baja adhesión sea más prevalente, lo que deriva en que la enfermedad va a estar infratratada", ha apuntado. Al hilo, Plaza también ha mencionado el concepto de "incumplimiento inconsciente", a saber, cuando no se sigue el tratamiento de forma adecuada por desconocimiento. "Por eso, la baja adhesión terapéutica es nuestro gran reto hoy en día", ha reiterado.

Para el nefrólogo Edoardo Melilli, algunos aspectos de la baja adherencia pueden estar relacionados con el paciente o con el personal sanitario; así como con el propio tratamiento. "En el caso del trasplante renal, el tratamiento es muy complejo, al haber muchas tomas de pastillas diarias", ha precisado, para después mencionar la importancia de la formación de los pacientes. "Deben saber qué pasa si no se toma un inmunosupresor", ha advertido.

Según Melilli, el 30 por ciento de los pacientes renales "tiene una falta de adhesión al tratamiento". "No es una falta de adhesión completa, sino que se observan ciertos patrones, como el saltarse una dosis o no tomarla en la hora establecida", explica.

Para el nefrólogo, este es un problema que tendrá "un impacto muy importante". "Las guías o grupos de expertos dicen que es uno de los problemas más prevalentes y quizá de los menos resueltos en patología renal", ha advertido.

En el caso de la Atención Primaria, el doctor Diego Murillo ha apuntado que las causas de la falta de adherencia son diversas, por lo que, en medicina de familia, "se trabaja mucho la relación del propio paciente con la el personal sanitario". "Un buen vínculo va a establecer que el paciente tenga mas confianza en el medicamento y, por tanto, va a mejorar la adherencia", ha asegurado.

Falta de adherencia en patologías agudas

Así, según Murillo, estos bajos niveles de adherencia no se producen solo en patología crónica, pues también se observan en enfermedad aguda, como es el caso de las amigdalitis, por ejemplo, durante las cuales los pacientes tienen olvidos en las tomas de antibióticos. "Hasta un 30 por ciento de la población tiene baja adherencia en el curso de estas enfermedades", ha precisado.

En lo que respecta a las herramientas que permiten identificar la adherencia a los tratamientos, Murillo ha destacado que, "pese a haber muchas, ninguna es perfecta para todos". Entre ellas, ha destacado la medición en sangre o la realización de tests a los pacientes. En este sentido, ha detallado que la receta electrónica "ha ayudado mucho" porque se puede ver cuándo el paciente ha retirado su medicación de la farmacia. "Sin embargo, no es garantía de que luego tome dicha medicación", ha aclarado.

Para la farmacéutica hospitalaria Mar Gomis, a fin de mejorar la adhesión a los fármacos, es necesario "actuar desde los centros sanitarios", estableciendo "medidas desde abajo" que vayan calando en la sociedad. De esta forma, para Gomis, el personal sanitario debe concienciar al paciente sobre cómo puede ser más adherente a través de diferentes herramientas, como las nuevas tecnologías, y acompañándolo siempre en el proceso.

Por su parte, el alergólogo Dario Antolin, del Hospital Universitario Ramón y Cajal, ha insistido en la idea de "tener pacientes formados e informados". "Ya se ha observado que con una mayor adhesión, además de mejorar la calidad de vida, se disminuyen las visitas a los servicios de Urgencias", ha apostillado.

Para el farmacólogo clínico Joan Antoni Vallès, es preciso "tener mejor información sobre adhesión, así como destinar tiempo y recursos para mejorar la misma". A su juicio, las herramientas que informan sobre esta "han de ser más precisas". Por otro lado, ha reclamado un mayor tiempo en consulta para dialogar con el paciente y motivarlo con la toma de su medicación, "sin reprimendas y sin críticas".

Por último, la nefróloga infantil Gema Ariceta ha puesto de relieve la "falta de adherencia involuntaria". "Muchas veces, el tratamiento es difícil, y hay que intentar conciliar la vida del paciente con el esquema terapéutico. Y la vida del paciente cambia, por ello, debemos adaptar los tratamientos a ellos", ha reclamado la doctora.

Además, Ariceta ha insistido en la importancia de fomentar una educación sanitaria para el paciente. "También es fundamental que la persona esté bien informada para conocer el papel de cada fármaco", ha concluido.