Expertos advierten que Gaza enfrenta un riesgo crítico de hambruna si Israel no detiene su bloqueo

TEL AVIV, Israel (AP) — La Franja de Gaza está en riesgo crítico de hambruna si Israel no levanta su bloqueo y detiene su campaña militar, afirmaron el lunes expertos en seguridad alimentaria en una sombría advertencia.

La hambruna total es el escenario más probable a menos que las condiciones cambien, según los hallazgos de la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria, una autoridad internacional líder en calibrar la gravedad de las crisis de hambre.

Casi medio millón de palestinos se encuentran en niveles de hambre "catastróficos", lo que significa que enfrentan una posible inanición, según el informe, mientras que otro millón se encuentra en niveles de hambre "de emergencia".

Israel ha prohibido la entrada de alimentos, refugio, medicinas u otros bienes al territorio palestino durante las últimas diez semanas, al mismo tiempo que realiza oleadas de ataques aéreos y operaciones terrestres. La población de Gaza, de alrededor de 2,3 millones de personas, depende casi por completo de la ayuda externa para sobrevivir, ya que la campaña militar de Israel, que lleva 19 meses, ha eliminado la mayor parte de la capacidad de producir alimentos dentro del territorio.

Escenas desesperadas mientras se agotan los alimentos

Los suministros de alimentos se están agotando de forma dramática. Las cocinas comunitarias que reparten comidas cocinadas son prácticamente la única fuente de alimentos que queda para la mayoría de las personas en Gaza ahora, pero también están cerrando con rapidez por falta de existencias.

Miles de palestinos se agolpan diariamente ante las cocinas benéficas, empujando y forcejeando con sus ollas para conseguir lentejas o pasta.

"Terminamos esperando en la fila durante cuatro, cinco horas, bajo el sol. Es agotador", dijo Riham Sheikh el-Eid, esperando en una cocina el domingo. "Al final, nos vamos con las manos vacías. No es suficiente para todos".

La falta de una declaración de hambruna no significa que la gente no esté ya muriendo de hambre, y una declaración no debería ser una condición previa para poner fin al sufrimiento, dijo Chris Newton, un analista del International Crisis Group que se centra en el uso de la inanición como arma de guerra.

"El gobierno israelí está matando de hambre a Gaza como parte de su intento de destruir a Hamás y transformar la franja", dijo.

Israel exige un nuevo sistema de ayuda

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no respondió a una solicitud de comentarios. El Ejército ha manifestado que suficiente asistencia ingresó a Gaza durante un alto el fuego de dos meses que Israel rompió a mediados de marzo cuando relanzó su campaña militar.

Israel dice que el bloqueo tiene como objetivo presionar a Hamás para que libere a los rehenes que aún mantiene. Afirma que no permitirá que la ayuda vuelva a entrar hasta que se establezca un nuevo sistema que le dé control sobre la distribución, acusando a Hamás de desviar suministros.

Naciones Unidas niega que se esté produciendo una desviación sustancial de la ayuda. Afirma que el nuevo sistema que Israel prevé es innecesario, permitirá que la ayuda se utilice como arma para objetivos políticos y militares, y no satisfará las enormes necesidades de los palestinos.

Estados Unidos dice que está desarrollando un nuevo mecanismo que comenzará las entregas pronto, pero no ha dado un plazo. La ONU hasta ahora se ha negado a participar, diciendo que el plan no cumple con los estándares humanitarios.

El informe del lunes dijo que cualquier leve avance logrado durante el alto el fuego se ha revertido. Casi toda la población de Gaza ahora enfrenta altos niveles de hambre, dijo, impulsada por el conflicto, el colapso de la infraestructura, la destrucción de la agricultura y los bloqueos de ayuda.

Comentando el informe, el jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura dijo que cualquier retraso en restablecer el flujo de ayuda "nos acerca más a la hambruna".

"Si no actuamos, estamos fallando en defender el derecho a la alimentación, que es un derecho humano básico", dijo el director general de la FAO, QU Dongyu.

Israel ha prometido destruir a Hamás después del ataque sorpresa del grupo el 7 de octubre de 2023 en Israel, en el que los milicianos mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron 251 rehenes, la mayoría de los cuales han sido liberados en acuerdos de alto el fuego u otros acuerdos.

La ofensiva de Israel ha matado a más de 52.000 palestinos, más de la mitad de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, cuyo conteo no distingue entre civiles o combatientes.

Tres criterios para declarar hambruna

La Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria, establecida por primera vez en 2004 durante la hambruna en Somalia, agrupa a más de una docena de agencias de la ONU, grupos de ayuda, gobiernos y otros organismos.

Solo ha declarado hambruna unas pocas veces: en Somalia en 2011, y en Sudán del Sur en 2017 y 2020, y el año pasado en partes de la región occidental de Darfur en Sudán. Se cree que decenas de miles murieron en Somalia y Sudán del Sur.

Califica un área como en hambruna cuando al menos dos de tres cosas ocurren: el 20% de los hogares tienen una falta extrema de alimentos, o están esencialmente muriendo de hambre; al menos el 30% de los niños de seis meses a cinco años sufren de desnutrición aguda o emaciación, lo que significa que están demasiado delgados para su altura; y al menos dos personas o cuatro niños menores de cinco años por cada 10.000 mueren diariamente debido a la inanición o la interacción de la desnutrición y la enfermedad.

El informe encontró que el primer umbral se cumplió en Gaza, diciendo que 477.000 personas —o el 22% de la población— están clasificadas como en hambre "catastrófica" para el período del 11 de mayo hasta finales de septiembre, y otro millón está en niveles de "emergencia", lo que significa que enfrentan grandes brechas en alimentos y altos niveles de desnutrición aguda.

Los umbrales de desnutrición y muertes no se cumplieron. Los datos se recopilaron en abril y hasta el 6 de mayo. Los expertos en seguridad alimentaria dicen que lleva tiempo que las personas comiencen a morir de inanición.

El informe advirtió de una hambruna "inminente" en el norte de Gaza en marzo de 2024, pero al mes siguiente, Israel permitió una afluencia de ayuda bajo presión de EEUU después de que un ataque israelí matara a siete trabajadores humanitarios.

La desnutrición está aumentando

Los grupos de ayuda ahora dicen que la situación es la más grave de toda la guerra. La oficina humanitaria de la ONU, conocida como OCHA, dijo el viernes que el número de niños que buscan tratamiento en clínicas por desnutrición se ha duplicado desde febrero, incluso cuando los suministros para tratarlos se están agotando rápidamente.

Los grupos de ayuda han cerrado la distribución de alimentos por falta de existencias. Muchos alimentos han desaparecido de los mercados y lo que queda ha aumentado de precio y es inasumible para la mayoría. Las tierras de cultivo están mayormente destruidas o son inaccesibles. La distribución de agua se está deteniendo, en gran parte por falta de combustible.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.