Expertos alertan de que los avances climáticos globales aún "no están a la altura" de los objetivos del Acuerdo de París

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Fundación Naturgy y el Capítulo Español del Club de Roma han celebrado una nueva sesión de 'Conversaciones entre expertos' sobre 'Objetivos ambientales: evolución y cumplimiento en España y en el mundo', en la que han alertado de que los avances contra el cambio climático aún "no están a la altura" de los objetivos del Acuerdo de París por lo que han pedido una revisión "urgente" de las estrategias actuales.

En el encuentro, el socio responsable de Energía en PwC España, Óscar Barrero, dijo que si hubiera "que poner una nota a los avances en materia de lucha contra el cambio climático, tendría que ser un suspenso".

"Es cierto que hay un esfuerzo, pero los resultados no han estado a la altura de los objetivos marcados. El propósito de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C respecto a la era preindustrial ya se ha alcanzado, lo que demuestra que los compromisos adoptados no han sido suficientes", ha afirmado.

Además, ha señalado que "en los últimos cinco años, las emisiones globales han aumentado un 4%, cuando deberíamos haber estado reduciéndolas, lo que nos deja un camino cada vez más complicado, que exigirá un esfuerzo mucho mayor para reconducir la situación".

En cualquier caso, ha defendido que "existen señales esperanzadoras".

"Aunque en el ámbito político se perciben ciertos retrocesos en algunos países, las empresas y la sociedad civil siguen avanzando de forma decidida. Cada vez más actores económicos y sociales están tomando conciencia de los efectos del cambio climático, ya no como un fenómeno futuro, sino como una realidad presente que condiciona decisiones empresariales, de inversión y de consumo", ha enfatizado.

Barrero también ha hecho hincapié en la necesidad de tener en cuenta todas las tecnologías para la descarbonización, ya que no todo puede o debe pasar por la electrificación.

Sobre la próxima COP que se celebrará en las próximas semanas, Barrero ha mencionado que "el hecho de que se celebre en Brasil le otorgará un carácter especial".

"Habrá que ver cómo se logra pasar de las promesas a la acción, especialmente en cuestiones como la financiación comprometida para los países en desarrollo o la promoción de una transición justa que proteja comunidades y biodiversidad".

En este contexto ha destacado que España, "es uno de los territorios más expuestos a los efectos del cambio climático, pero también uno de los mejor preparados para impulsar soluciones, gracias a nuestros recursos, conocimiento y capacidades industriales".

La jornada también ha contado con Luis Robles, socio de Liken Carbon Hub, que ha querido también poner en valor la celebración de la próxima COP30 en Brasil, destacando que las discusiones en los entornos de la conferencia de las Naciones Unidas han evolucionado de manera positiva, impulsadas principalmente por el compromiso con la financiación climática y la creación de capacidades en los países en desarrollo.

Cada vez son más las políticas y medidas en marcha que hacen imposible dar marcha atrás. España, al igual que otros países, tiene un papel relevante en la adaptación al cambio climático, y debe reforzar su compromiso en sectores que aún presentan grandes desafíos, como el transporte, la industria o la agricultura. No basta con descarbonizar la generación eléctrica: debemos avanzar también en la energía térmica y potenciar las absorciones naturales", ha comentado.

A su juicio, "la próxima COP puede marcar un punto de inflexión. El reto está en pasar de los compromisos a la implementación, apostando por la inclusión y la innovación como ejes del cambio. La financiación será clave para avanzar, al igual que la cooperación entre potencias como China, India o Estados Unidos, cuyo papel será determinante en el equilibrio global de emisiones".

"En el caso de España, los avances son evidentes, ya que se han reducido las emisiones por debajo de los niveles de 1993, demostrando que es posible crecer económicamente mientras se reducen emisiones. Ahora el objetivo es mantener esa senda descendente hasta alcanzar, en 2030, la reducción del 32% que marca el PNIEC", ha finalizado.

En la inauguración, la directora general de Fundación Naturgy, María Eugenia Coronado, ha recordado que "los últimos informes elaborados por PwC y Liken Carbon Hub muestran que, aunque algunos países han avanzado, el ritmo actual es insuficiente para cumplir con el Acuerdo de París". Además, ha indicado que, "en 2024 la temperatura media del planeta superó por primera vez los 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales, una señal clara de la urgencia del desafío climático. Europa sigue liderando el compromiso ambiental, pero con grandes diferencias internas, ya que mientras Alemania o los países nórdicos progresan con firmeza, otros como España o Italia avanzan más lentamente, lastrados por el peso del transporte y la industria".

En este sentido, Coronado ha destacado el papel de esta jornada a pocas semanas de una nueva COP, ya que el contexto invita a una "reflexión profunda sobre los avances logrados y la necesidad de acelerar la acción climática en un escenario geopolítico cada vez más complejo".

Por su parte, el vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma, José Manuel Morán, encargado de clausurar el evento, ha lamentado que "vivimos una crisis mucho mayor que la del cambio climático, una crisis de gobernabilidad global que está poniendo a prueba el sistema internacional que construimos tras la Segunda Guerra Mundial".

"Estamos viendo cómo resulta cada vez más difícil alcanzar consensos en un mundo polarizado", ha afirmado. Sin embargo, Morán confesaba que sigue siendo optimista y que "las empresas, las ciudades y la sociedad están entendiendo que avanzar hacia una menor contaminación y hacia energías limpias no es solo una obligación ambiental, sino una oportunidad.

España, pese a sus tensiones políticas, ha madurado como sociedad y tiene la capacidad de liderar esta transición si sabe transformar el presente en lugar de limitarse a imaginar el futuro", ha vaticinado.