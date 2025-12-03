Expertos de la ONU instan a Irán a suspender ejecución de joven casada a la fuerza

Expertos en derechos humanos de la ONU pidieron a Irán que suspenda la ejecución de una joven de 25 años, casada a los 12 años y acusada de matar a su marido maltratador.

Goli Kouhkan, perteneciente a la minoría baluchi e indocumentada, será ejecutada en diciembre, según indicaron en un comunicado estos ocho expertos, entre los que se encuentran tres relatores especiales y los miembros del Grupo de Trabajo sobre la discriminación de las mujeres y las niñas.

Su caso "ilustra el sesgo generalizado por motivos de género al que se enfrentan, en el sistema penal iraní, las mujeres que han sido víctimas de matrimonios durante su infancia y de violencia doméstica", declararon los expertos en este comunicado publicado el martes.

Según ellos, ejecutar a esta joven "constituiría una grave violación del derecho internacional en materia de derechos humanos".

Casada a la fuerza a los 12 años con su primo, dio a luz a su hijo a los 13 años, en casa y sin asistencia médica, según el comunicado, que indica que esta trabajadora agrícola sufrió violencia física y psicológica durante varios años.

En mayo de 2018, cuando tenía 18 años, "su marido la golpeó a ella y a su hijo de cinco años. Después de llamar a un familiar para pedir ayuda, se produjo un altercado que provocó la muerte de su marido", agregó el texto.

Los expertos, designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero que no hablan en nombre de la organización, explican que la joven, que es analfabeta y no tuvo acceso a un abogado, habría sido obligada a aceptar toda la responsabilidad por la muerte de su marido.

La familia de la víctima aceptó renunciar a su ejecución a cambio de que ella pagara US$90.000, "el precio de la sangre", una práctica autorizada por la sharia iraní.

Corre el riesgo de ser ejecutada "porque no tiene medios para pagar por su vida", alertaron los expertos.

Según ellos, casi la mitad de las 241 mujeres ejecutadas en Irán entre 2010 y 2024 habían sido condenadas por homicidio, principalmente el de su marido o pareja, y muchas de ellas "eran víctimas de violencia doméstica".

Irán es el segundo país del mundo en número de ejecuciones después de China, según grupos de defensa de los derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional.

