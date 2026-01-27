Expertos de ONU denuncian "grave violación" de los derechos de menores en procesos migratorios en EE. UU

La decisión de Estados Unidos de poner fin al financiamiento de la asistencia jurídica de los menores no acompañados involucrados en procesos migratorios implica una "grave violación" de los derechos de los niños, advirtieron este martes expertos de la ONU

Poco después del regreso al poder del presidente Donald Trump hace un año, el gobierno ordenó a las asociaciones de servicios jurídicos cesar sus actividades y suprimió el financiamiento de los abogados que representan a los niños no acompañados

Tres expertos independientes de la ONU, entre ellos los relatores especiales sobre los derechos de los migrantes y trata de seres humanos, afirmaron que esta medida viola una ley estadounidense que garantiza una defensa legal a los niños colocados bajo tutela federal

Después de esta decisión tomada en febrero pasado, "muchos de los 26.000 niños concernidos quedaron sin abogado y siguen amenazados de expulsión, aunque tienen derecho a una protección", indica el comunicado

"Privar a los niños de su derecho a una representación legal y obligarlos a enfrentar procedimientos de inmigración complejos sin asistencia jurídica es una grave violación de sus derechos", advirtieron expertos independientes con mandato del Consejo de derechos humanos de Naciones Unidas, pero que no se expresan a nombre de la ONU

Sus declaraciones ocurren cuando el gobierno estadounidense está bajo fuego por la represión masiva contra migrantes en Minneapolis, en el marco de la cual murieron dos ciudadanos estadounidenses abatidos por agentes federales

La indignación aumentó con la difusión de imágenes que muestran a Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años, detenido por agentes de inmigración que buscaban detener a su padre

Los expertos en derechos infantiles reportaron que "los niños son detenidos en celdas sin ventanas, privados de atención médica y separados de sus padres o tutores durante largos periodos"

Entre enero y agosto del año pasado, la duración media de detención pasó de alrededor uno a seis meses, alerta el comunicado