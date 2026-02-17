Expertos de ONU vinculan a fiscal de Guatemala con adopciones ilegales

Expertos de la ONU pidieron el lunes investigar a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, por una posible participación en adopciones ilegales de niños indígenas en la década de 1980, durante la guerra civil guatemalteca.

La denuncia trascendió en un comunicado publicado en Ginebra el lunes, el mismo día en que Porras, que concluirá su mandato como fiscal en mayo, fracasó en su intento de ser elegida magistrada en la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país.

Los expertos de la ONU dijeron haber recibido información sobre "al menos 80 niños indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales" tras estar en un hogar de menores que administró Porras en 1982.