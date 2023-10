LA HAYA, Holanda (AP) — Los ataques de Hamas contra civiles israelíes y los devastadores bombardeos y el asedio de Israel contra Gaza han suscitado acusaciones entre expertos jurídicos internacionales de que ambas partes están violando el derecho internacional.

Una Comisión de Investigación de Naciones Unidas declaró que ha estado “recopilando y conservando pruebas de crímenes de guerra cometidos por todas las partes” desde que comenzaron los enfrentamientos la semana pasada. Esas pruebas podrían añadirse a una investigación de la Corte Penal Internacional sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Israel y Hamas en conflictos pasados.

“Atacar intencionadamente a civiles y objetivos civiles sin una razón militar necesaria para ello es un crimen de guerra, punto”, afirmó David Crane, experto estadounidense en derecho internacional y fiscal fundador del Tribunal Especial de las Naciones Unidas para Sierra Leona. “Y ese es un estándar que ambas partes deben respetar bajo las leyes internacionales”.

Incluso el aliado más firme de Israel ha lanzado una nota de cautela.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una reunión con líderes judíos el miércoles, dijo que le había dicho al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “que es realmente importante que Israel, con toda la ira y la frustración y simplemente —no sé cómo explicarlo— que existe, actúe según las reglas de la guerra, las reglas de la guerra. Y hay reglas de guerra”.

Tras atravesar la valla fronteriza de Israel la madrugada del sábado, los combatientes de Hamas mataron a tiros a familias enteras, incluidas mujeres y niños, en comunidades fronterizas cercanas a la Franja de Gaza. El servicio de salud israelí informó que había extraído los cadáveres de más de 100 personas del kibutz Be’eri. Los combatientes de Hamas atacaron el festival de música Tribe of Nova y mataron a tiros a personas.

Los ataques dejaron más de 1.300 muertos en Israel, entre ellos 247 soldados, un número de víctimas nunca visto en Israel desde hacía décadas.

Omar Shakir, director de Human Rights Watch para Israel y Palestina, señaló que Hamas “disparó contra civiles en masa, tomó rehenes, incluidos mujeres y niños, abusos innegablemente graves del derecho internacional, para los que no hay justificación”.

En un análisis publicado en el sitio web de derecho internacional Opinio Juris, el profesor de la Facultad de Derecho de Cornell Jens David Ohlin escribió que los ataques de Hamas equivalen a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma, con el que se fundó la Corte Penal Internacional.

El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional pidió llevar a los responsables ante la justicia.

“Masacrar a civiles es un crimen de guerra y no puede haber justificación alguna para estos censurables ataques”, manifestó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Estos crímenes deben investigarse en el marco de la pesquisa que está llevando a cabo la Corte Penal Internacional sobre los crímenes cometidos por todas las partes en el conflicto actual”, señaló Callamard.

El ejército israelí ha bombardeado y arrasado amplias zonas de la Franja de Gaza, gobernada por Hamas, y ha bloqueado el suministro de alimentos, agua, combustible y electricidad, además de preparar una posible invasión terrestre. Los bombardeos ya han causado la muerte de unas 1.800 personas en Gaza, entre ellas trabajadores de la ONU, paramédicos y periodistas.

Los expertos afirman que el asedio, que afecta a los más de 2 millones de habitantes del territorio, viola el derecho internacional. “El castigo colectivo es un crimen de guerra. Israel lo está haciendo al cortar la electricidad, el agua, los alimentos e impidiendo que la ayuda entre en la Franja de Gaza”, afirmó Shakir.

A primera hora del viernes, el ejército israelí ordenó que cerca de 1 millón de civiles desalojen el norte de la Franja de Gaza, lo que se presume es preludio de una ofensiva terrestre israelí. Hamas pidió a los residentes que permanezcan en sus hogares.

El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que la orden de desalojo junto con el asedio “no son compatibles con el derecho internacional humanitario”.

Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, también calificó la orden de ilegal. No es “una oportunidad de evacuación, es una orden de reubicación. Según el derecho humanitario, se denomina traslado forzoso de poblaciones, y es un crimen de guerra”, afirmó.

Israel también ha enfrentado críticas por los bombardeos generalizados con los que ha arrasado amplias zonas de Gaza desde los ataques de Hamas.

Muchos miembros del estamento militar israelí se han comprometido a luchar hasta que desaparezca todo rastro de insurgencia en el territorio, aun si eso significa causar estragos masivos entre la población civil de la franja asediada.

Pero los incesantes bombardeos de Israel podrían ser objeto de escrutinio, tanto por el elevado número de víctimas civiles como por los graves daños causados a la infraestructura civil.

“Estamos viendo informes de barrios enteros, manzanas reducidas a escombros. Ciertamente, esto también podría considerarse crímenes de guerra”, afirmó Shakir. “Hemos visto ataques que han afectado a hospitales y otras zonas que tienen derecho a protección”.

El ejército israelí afirma que sigue las normas jurídicas internacionales y que sólo ataca objetivos militares legítimos.

“La forma más aceptable de no causar daño a nadie es no hacer nada”, dijo el general retirado israelí Giora Eiland. “Pero Israel tiene que luchar. ¿Y cómo se lucha? Hay que bombardearlos. O no haces nada. Si los civiles deciden quedarse en las calles de Gaza, habrá muchas más víctimas civiles”.

Aunque Israel no es uno de los 123 Estados miembros del tribunal, los jueces de la CPI han dictaminado que los palestinos sí lo son, y que el tribunal tiene jurisdicción sobre los territorios ocupados por Israel en la guerra de Oriente Medio de 1967.

La investigación en curso de la fiscalía de la CPI —impulsada por el anterior gran conflicto en Gaza— puede analizar las acusaciones de crímenes de guerra de esta última guerra.

Pero Israel no reconoce la jurisdicción del tribunal y la CPI no dispone de una fuerza policial para ejecutar órdenes de detención.

Frankel informó desde Jerusalén.