Expertos en crisis alimentarias afirman que la “peor situación de hambruna” ocurre en Gaza

TEL AVIV, Israel (AP) — La "peor situación de hambruna se está produciendo actualmente en la Franja de Gaza", afirmó la principal autoridad internacional en crisis alimentarias en una nueva alerta el martes, prediciendo "muertes generalizadas" si no se toman acciones inmediatas.

La alerta, que aún no llega a ser una declaración formal de hambruna, sigue a la indignación por las imágenes de niños desnutridos en Gaza y los reportes de decenas de muertes relacionadas con el hambre después de casi 22 meses de guerra.

La presión internacional llevó a Israel a anunciar medidas el fin de semana, incluyendo pausas humanitarias diarias en los combates en partes de Gaza y lanzamientos aéreos. Naciones Unidas y los palestinos en el terreno dicen que poco ha cambiado, y multitudes desesperadas continúan sobrepasando y vaciando camiones de entrega antes de que puedan llegar a sus destinos.

El IPC dijo que Gaza lleva dos años al borde de la hambruna, pero los acontecimientos recientes han "empeorado dramáticamente" la situación, incluyendo "bloqueos cada vez más estrictos" por parte de Israel.

Una declaración formal de hambruna, que es inusual, requiere datos que la falta de acceso a Gaza y la movilidad dentro del territorio han impedido reunir en gran medida. El IPC sólo ha declarado hambruna unas pocas veces: en Somalia en 2011, Sudán del Sur en 2017 y 2020, y partes de la región occidental de Darfur en Sudán el año pasado.

Pero expertos independientes dicen que no necesitan una declaración formal para saber lo que están viendo en Gaza.

"Así como un médico de familia puede a menudo diagnosticar a un paciente que conoce bien basándose en síntomas visibles sin tener que enviar muestras al laboratorio y esperar resultados, también podemos interpretar los síntomas de Gaza. Esto es hambruna", dijo Alex de Waal, autor de "Hambre Masiva: La Historia y el Futuro de la Hambruna" y director ejecutivo de la Fundación Mundial por la Paz, a The Associated Press.

Qué se necesita para declarar hambruna

Un área se considera en hambruna cuando se confirman las tres condiciones siguientes:

Al menos el 20% de los hogares tienen una falta extrema de alimentos, o están básicamente muriendo de hambre. Al menos el 30% de los niños de seis meses a 5 años sufren de desnutrición aguda o emaciación, lo que significa que están demasiado delgados para su altura. Y al menos dos personas o cuatro niños menores de 5 años por cada 10.000 mueren cada día debido a la inanición o la interacción de la desnutrición y la enfermedad.

El informe se basa en la información disponible hasta el 25 de julio y dice que la crisis ha alcanzado "un punto de inflexión alarmante y mortal". Dice que los datos indican que se han alcanzado los umbrales de hambruna para el consumo de alimentos en la mayor parte de Gaza, en su nivel más bajo desde que comenzó la guerra, y para la desnutrición aguda en la Ciudad de Gaza.

El informe dice que casi 17 de cada 100 niños menores de 5 años en la Ciudad de Gaza están gravemente desnutridos. La evidencia creciente muestra "hambruna generalizada". Los servicios esenciales de salud y otros han colapsado. Una de cada tres personas en Gaza pasa días sin comer, según el Programa Mundial de Alimentos. Los hospitales informan un rápido aumento en las muertes relacionadas con el hambre en niños menores de 5 años. La población de Gaza, de más de 2 millones, se ha visto comprimida en áreas cada vez más pequeñas del territorio devastado. El último análisis del IPC en mayo advirtió que Gaza probablemente caerá en hambruna si Israel no levanta su bloqueo y detiene su campaña militar. Su nueva alerta pide una acción inmediata y a gran escala y advierte: “La falta de acción ahora resultará en muertes generalizadas en gran parte de la Franja”.

Cómo son las restricciones de ayuda

Israel ha restringido la ayuda en diversos grados a lo largo de la guerra. En marzo, bloqueó la entrada de todos los bienes, incluidos combustible, alimentos y medicinas, para presionar a Hamás a liberar rehenes. Israel alivió esas restricciones en mayo, pero también impulsó un nuevo sistema de entrega de ayuda respaldado por Estados Unidos que se ha visto plagado por el caos y la violencia. Los proveedores de ayuda tradicionales, liderados por la ONU, dicen que las entregas han sido obstaculizadas por restricciones militares israelíes e incidentes de saqueo, mientras que criminales y multitudes hambrientas asaltan los convoyes que entran. Aunque Israel dice que no hay límite en la cantidad de camiones de ayuda que pueden entrar a Gaza, las agencias de la ONU y los grupos de ayuda dicen que incluso las últimas medidas humanitarias no son suficientes para contrarrestar la creciente hambruna. En un comunicado el lunes, Médicos Sin Fronteras calificó los nuevos lanzamientos aéreos de ineficaces y peligrosos, diciendo que entregan menos ayuda que los camiones. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho que nadie está muriendo de hambre en Gaza y que Israel ha suministrado suficiente ayuda durante toda la guerra, "de lo contrario, no habría gazatíes". El ejército israelí criticó el lunes lo que llama "afirmaciones falsas de hambruna deliberada en Gaza". El aliado más cercano de Israel ahora parece estar en desacuerdo. "Esos niños parecen muy hambrientos", dijo el presidente Donald Trump el lunes sobre las imágenes de Gaza en los últimos días. ___ Anna informó desde Lowville, Nueva York. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.